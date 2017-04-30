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В Лунинском районе продолжается работа по подготовке к майским праздникам
Сегодня в Пензе
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В совещании приняли участие заместители главы администрации района, начальники отделов и управлений, руководители организаций, предприятий и служб жизнеобеспечения района, руководители общественных организаций и политических партий. Предметом обсуждения стали вопросы: 1. О постановке задач по организации и проведению благоустройства территорий муниципальных образований района и участии в субботнике, проводимом на территории района; 2. О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Дня Победы; 3. О мерах по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в местах проведения массовых праздничных мероприятий. В контексте обсуждаемых вопросов Алескей Атясов поставил конкретные задачи и определил сроки их исполнения. Призвал руководителей и общественность объединить усилия для наведения порядка и достойного проведения праздничных мероприятий.
В совещании приняли участие заместители главы администрации района, начальники отделов и управлений, руководители организаций, предприятий и служб жизнеобеспечения района, руководители общественных организаций и политических партий.
Предметом обсуждения стали вопросы:
1. О постановке задач по организации и проведению благоустройства территорий муниципальных образований района и участии в субботнике, проводимом на территории района;
2. О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Дня Победы;
3. О мерах по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в местах проведения массовых праздничных мероприятий.
В контексте обсуждаемых вопросов Алескей Атясов поставил конкретные задачи и определил сроки их исполнения. Призвал руководителей и общественность объединить усилия для наведения порядка и достойного проведения праздничных мероприятий.
Новость: Администрация Лунинского района 30 апреля 2017
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