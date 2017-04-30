В Лунинском районе продолжается работа по подготовке к майским праздникам

В совещании приняли участие заместители главы администрации района, начальники отделов и управлений, руководители организаций, предприятий и служб жизнеобеспечения района, руководители общественных организаций и политических партий.

Предметом обсуждения стали вопросы:

1. О постановке задач по организации и проведению благоустройства территорий муниципальных образований района и участии в субботнике, проводимом на территории района;

2. О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Дня Победы;

3. О мерах по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в местах проведения массовых праздничных мероприятий.

В контексте обсуждаемых вопросов Алескей Атясов поставил конкретные задачи и определил сроки их исполнения. Призвал руководителей и общественность объединить усилия для наведения порядка и достойного проведения праздничных мероприятий.