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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 30 апреля 2017
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В Пензенском районе в период майских праздников будет проведено более 150 мероприятий
Сегодня в Пензе
 

Администрации Пензенского района Сергей Козин принял участие в совещании с губернатором по видеосвязи.  На повестке дня было несколько вопросов: весенне-полевые работы, реорганизация автотранспортных предприятий, работа с обращениями граждан. Особое внимание губернатор уделил организации майских праздников. Министр культуры Татьяна Курдова сообщила, что в Пензенской области в период с 5 по 10 мая пройдет более 500 мероприятий, где будет задействовано около 50 тысяч человек.

Глава региона обратил особое внимание на обеспечение безопасности участников праздничных торжеств. «При проведении массовых мероприятий обязательно рядом должны дежурить машины «Скорой помощи», - обратился Иван Белозерцев к главам муниципалитетов. – Наиглавнейший вопрос – обеспечение правопорядка. Накануне торжеств соберите комиссии по безопасности, пригласите представителей УВД, прокуратуры и общественных организаций, чтобы еще раз обсудить организационные вопросы».

Сразу по окончании видеоконференции глава районной администрации Сергей Козин провел рабочее совещание с начальниками отделов администрации и главами сельских поселений.

Пензенский район отметит майские праздники с размахом. В период с 1 по 10 мая в районе будет проведено более 150 мероприятий. Это различные выставки, литературные и патриотические вечера, концерты, акции и спортивные состязания. Основная масса мероприятий пройдет 8-9 мая. Память о погибших односельчанах в Великой Отечественной Войне почтут в каждом населенном пункте. Празднования Великой победы в селах начнутся с шествия Бессмертного полка.

Новость: Администрация Пензенского района 30 апреля 2017
2017-04-30
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2017-04-30
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2017-04-30
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2017-04-30
В Пензенском районе в период майских праздников будет проведено более 150 мероприятий
 Администрации Пензенского района Сергей Козин принял участие в совещании с губернатором по видеосвязи
 
2017-04-30
В Лунинском районе продолжается работа по подготовке к майским праздникам
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 Депутат обсудил с активом района наиболее актуальные проблемы, важные для населения
 
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 Руководителям организаций было рекомендовано предпринять необходимые меры по праздничному оформлению зданий
 
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2017-04-30
В Башмаковском районе проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке от мусора населенных пунктов
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В Земетчинском районе проведен экологический субботник «Зеленая Россия»
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 Цели и задачи данного мероприятия - приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований Нижнеломовского района
 
2017-04-30
На территории Малосердобинского района прошел субботник
 В рамках Всероссийского субботника
 
2017-04-30
29 апреля Шемышейский район отметил свой очередной, 86-ой, день рождения
 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»
 
2017-04-30
На территории Лунинского района проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов
 Площадь убранных территорий составила 32,0 тыс. кв. метров
 
2017-04-30
«Зеленая Весна- 2017»
 На территории Городищенского района проведен Всероссийский экологический субботник
 

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