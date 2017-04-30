В Пензенском районе в период майских праздников будет проведено более 150 мероприятий

Администрации Пензенского района Сергей Козин принял участие в совещании с губернатором по видеосвязи. На повестке дня было несколько вопросов: весенне-полевые работы, реорганизация автотранспортных предприятий, работа с обращениями граждан. Особое внимание губернатор уделил организации майских праздников. Министр культуры Татьяна Курдова сообщила, что в Пензенской области в период с 5 по 10 мая пройдет более 500 мероприятий, где будет задействовано около 50 тысяч человек.

Глава региона обратил особое внимание на обеспечение безопасности участников праздничных торжеств. «При проведении массовых мероприятий обязательно рядом должны дежурить машины «Скорой помощи», - обратился Иван Белозерцев к главам муниципалитетов. – Наиглавнейший вопрос – обеспечение правопорядка. Накануне торжеств соберите комиссии по безопасности, пригласите представителей УВД, прокуратуры и общественных организаций, чтобы еще раз обсудить организационные вопросы».

Сразу по окончании видеоконференции глава районной администрации Сергей Козин провел рабочее совещание с начальниками отделов администрации и главами сельских поселений.

Пензенский район отметит майские праздники с размахом. В период с 1 по 10 мая в районе будет проведено более 150 мероприятий. Это различные выставки, литературные и патриотические вечера, концерты, акции и спортивные состязания. Основная масса мероприятий пройдет 8-9 мая. Память о погибших односельчанах в Великой Отечественной Войне почтут в каждом населенном пункте. Празднования Великой победы в селах начнутся с шествия Бессмертного полка.