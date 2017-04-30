|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Весенне-полевые работы в хозяйствах Малосердобинского района
Сегодня в Пензе
|
Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности Малосердобинского района ведут весенне - полевые работы. Боронование зяби проведено на площади 12213 га или 53%, многолетних трав на площади 1221 га или 49%. Также проводится боронование озимых культур, площадь которых составила 934 га.
Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности Малосердобинского района ведут весенне - полевые работы.
Боронование зяби проведено на площади 12213 га или 53%, многолетних трав на площади 1221 га или 49%. Также проводится боронование озимых культур, площадь которых составила 934 га.
Новость: Администрация Малосердобинского района 30 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru