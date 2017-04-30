Мокшанские пловцы приняли участие в открытом первенстве Нижнеломовского района по плаванию

В плавательном бассейне «Волна» состоялось Открытое Первенство Нижнеломовского района по плаванию на призы главы администрации Нижнеломовского района. В соревнованиях приняли участие 135 спортсменов из Нижнего Ломова, Каменки, Пачелмы, Никольска, Мокшана. Команду Мокшанского района представляли 22 спортсмена, тренирующихся под руководством Александра Кудрявцева. В общей сложности, на различных дистанциях спортсмены из Мокшана заняли 2 первых места, 6 вторых и 4 третьих. В личном первенстве следующие итоги: 1. Веселова Ксения – 2 место 100 м. к/п. 2. Тесемников Данил – 3 место 100 м. к/п. 3. Астахова Анастасия – 2 место 100 м. в/с. 4. Лохина Виталина – 2 место 100 м. в/с. 5. Потрясова Виктория – 3 место 100 м. в/с. 6. Головин Дмитрий – 1 место 100 м. в/с. 7. Михеев Максим – 2 место 100 м. в/с. 8. Астахов Данил – 2 место 100 м. в/с. 9. Макаров Данил – 3 место 100 м. в/с. 10. Лысых Юрий – 1 место 100 м. в/с. 11. Ивашкин Илья – 2 место 100 м. в/с. 12. Богомазов Артем – 3 место 100 м. в/с. В заключение соревнований проведена эстафета 8х50 м вольным стилем для команд из различных районов в которой наша команда в упорной борьбе заняла 2 место, уступив хозяевам соревнований, 3 место заняла команда г. Никольска.

Новость: Администрация Мокшанского района 30 апреля 2017