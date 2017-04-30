Благоприятная погода способствовала проведению на Комсомольской площади г. Белинского танцевального батла «Танцевальная орбита - 2017» среди молодежи Белинского района.

Заявки на участие в марафоне поступили от пятнадцати танцевальных команд. Возраст участников был неограничен и танцевальные номера были разного направления.

Представители танцевальных коллективов были из городских школ, с. Пушанино, с. Лермонтово, с. Поим, детской школы искусств, детского сада №4, №3, ансамбль «Ретро». Танцевальные номера участников зарядили всех зрителей положительными эмоциями.

Все коллективы были отмечены дипломами и памятными подарками.

В завершении состоялся общий флешмоб.