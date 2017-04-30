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«Танцевальная орбита-2017»
Сегодня в Пензе
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Благоприятная погода способствовала проведению на Комсомольской площади г. Белинского танцевального батла «Танцевальная орбита - 2017» среди молодежи Белинского района. Заявки на участие в марафоне поступили от пятнадцати танцевальных команд. Возраст участников был неограничен и танцевальные номера были разного направления. Представители танцевальных коллективов были из городских школ, с. Пушанино, с. Лермонтово, с. Поим, детской школы искусств, детского сада №4, №3, ансамбль «Ретро». Танцевальные номера участников зарядили всех зрителей положительными эмоциями. Все коллективы были отмечены дипломами и памятными подарками. В завершении состоялся общий флешмоб.
Благоприятная погода способствовала проведению на Комсомольской площади г. Белинского танцевального батла «Танцевальная орбита - 2017» среди молодежи Белинского района.
Заявки на участие в марафоне поступили от пятнадцати танцевальных команд. Возраст участников был неограничен и танцевальные номера были разного направления.
Представители танцевальных коллективов были из городских школ, с. Пушанино, с. Лермонтово, с. Поим, детской школы искусств, детского сада №4, №3, ансамбль «Ретро». Танцевальные номера участников зарядили всех зрителей положительными эмоциями.
Все коллективы были отмечены дипломами и памятными подарками.
В завершении состоялся общий флешмоб.
Новость: Администрация Белинского района 30 апреля 2017
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