С Днем пожарной охраны

Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с праздником – Днем пожарной охраны!

За многовековую историю своего существования ваша служба прошла большой путь становления и развития, и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные задачи.

Каждый из нас знает, что такое пожар, и какие губительные последствия может повлечь подобная стихия - унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб.

На счету пензенских пожарных - немалое число предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ. Высокий профессионализм, стойкость, готовность прийти на помощь людям, попавшим в беду, - вот качества, которые неизменно вас отличают.

Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, мужество и героизм, за верность делу, которому вы посвятили жизнь!

Уверен, что и в дальнейшем работники пожарной охраны будут также эффективно решать ответственные задачи, отдавать все силы, знания и богатый опыт благородному делу спасения людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев