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С Днем пожарной охраны
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Примите самые сердечные поздравления с праздником – Днем пожарной охраны! За многовековую историю своего существования ваша служба прошла большой путь становления и развития, и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные задачи. Каждый из нас знает, что такое пожар, и какие губительные последствия может повлечь подобная стихия - унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб. На счету пензенских пожарных - немалое число предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ. Высокий профессионализм, стойкость, готовность прийти на помощь людям, попавшим в беду, - вот качества, которые неизменно вас отличают. Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, мужество и героизм, за верность делу, которому вы посвятили жизнь! Уверен, что и в дальнейшем работники пожарной охраны будут также эффективно решать ответственные задачи, отдавать все силы, знания и богатый опыт благородному делу спасения людей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях! Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с праздником – Днем пожарной охраны!
За многовековую историю своего существования ваша служба прошла большой путь становления и развития, и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные задачи.
Каждый из нас знает, что такое пожар, и какие губительные последствия может повлечь подобная стихия - унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб.
На счету пензенских пожарных - немалое число предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ. Высокий профессионализм, стойкость, готовность прийти на помощь людям, попавшим в беду, - вот качества, которые неизменно вас отличают.
Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, мужество и героизм, за верность делу, которому вы посвятили жизнь!
Уверен, что и в дальнейшем работники пожарной охраны будут также эффективно решать ответственные задачи, отдавать все силы, знания и богатый опыт благородному делу спасения людей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!
Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Новость: Правительство Пензенской области 30 апреля 2017
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