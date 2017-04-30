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Виктор Кувайцев поздравляет с Днем пожарной охраны России
Сегодня в Пензе
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Уважаемые жители города Пензы! Сегодня мы отмечаем 368-ю годовщину образования Дня пожарной охраны России - праздник тех людей, чей труд считается не только одним из самых рискованных, но и самых благородных. Работа в экстремальных условиях предъявляет к пожарным особое требование - умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. На работников службы возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Мастерство, смелость, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных условиях - все это вызывает искреннее уважение и восхищение. В этот день хочется выразить благодарность всем, кто с честью выполняет свой долг, самоотверженно защищая от огненной стихии Пензу и Пензенскую область, в особенности - ветеранам, стоявшим у истоков становления пожарной охраны, и в настоящее время продолжающим трудиться, воспитывая молодую смену. Дорогие работники пожарной охраны, позвольте пожелать вам силы и смелости, выдержки и отваги, исправной техники и надежного плеча рядом, а также крепкого здоровья, удачи и благополучия! С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Уважаемые жители города Пензы!
Сегодня мы отмечаем 368-ю годовщину образования Дня пожарной охраны России - праздник тех людей, чей труд считается не только одним из самых рискованных, но и самых благородных.
Работа в экстремальных условиях предъявляет к пожарным особое требование - умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. На работников службы возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Мастерство, смелость, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных условиях - все это вызывает искреннее уважение и восхищение.
В этот день хочется выразить благодарность всем, кто с честью выполняет свой долг, самоотверженно защищая от огненной стихии Пензу и Пензенскую область, в особенности - ветеранам, стоявшим у истоков становления пожарной охраны, и в настоящее время продолжающим трудиться, воспитывая молодую смену.
Дорогие работники пожарной охраны, позвольте пожелать вам силы и смелости, выдержки и отваги, исправной техники и надежного плеча рядом, а также крепкого здоровья, удачи и благополучия!
С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 30 апреля 2017
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