2,5 млн добрых крышечек для "Дома Вероники"

На площади у "Дома молодежи" были подведены итоги благотворительной социально-экологической акции "Миллион добрых крышечек для "Дома Вероники".



Лидерами по сбору крышечек стали: Шемышейский район (216,6 кг), Лицей современных технологий управления №2 г. Пензы (361,3 кг), Детский сад № 103 г. Пензы (80,1 кг).



Напомним, что акция стартовала 13 марта по инициативе председателя Попечительского совета Союза молодежи Пензенской области Павла Маслова и была поддержана Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.



Все собранные крышки будут отправлены в Самару на перерабатывающее предприятие. Вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для пансиона «Дом Вероники». «Дом Вероники» - часть проекта социализации молодых инвалидов "Квартал Луи", организованного Пензенской областной общественной организацией "Благовест".

Новость: Министерство образования Пензенской области 30 апреля 2017