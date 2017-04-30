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Школьники навестили ветерана Великой Отечественной войны Волкова Александра Васильевича
Сегодня в Пензе
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В преддверии Дня Победы специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Ритм» школы № 17 посетили ветерана Великой Отечественной войны Волкова Александра Васильевича. В ходе беседы Александр Васильевич поделился своими воспоминаниями о войне. Подрастающему поколению было интересно узнать, как его в 17-летнем возрасте призвали в действующую армию и направили в горьковскую школу радиоспециалистов, как и где проходила его служба, сколько раз был ранен. Александр Волков прошел с боями от Киева до Праги в составе 183 стрелковой Харьковской дивизии 1-го и 4-го Украинских фронтов, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красной звезды».
В преддверии Дня Победы специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Ритм» школы № 17 посетили ветерана Великой Отечественной войны Волкова Александра Васильевича.
В ходе беседы Александр Васильевич поделился своими воспоминаниями о войне. Подрастающему поколению было интересно узнать, как его в 17-летнем возрасте призвали в действующую армию и направили в горьковскую школу радиоспециалистов, как и где проходила его служба, сколько раз был ранен. Александр Волков прошел с боями от Киева до Праги в составе 183 стрелковой Харьковской дивизии 1-го и 4-го Украинских фронтов, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красной звезды».
Новость: Администрация города Пензы 30 апреля 2017
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