Школьники навестили ветерана Великой Отечественной войны Волкова Александра Васильевича

В преддверии Дня Победы специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Ритм» школы № 17 посетили ветерана Великой Отечественной войны Волкова Александра Васильевича. В ходе беседы Александр Васильевич поделился своими воспоминаниями о войне. Подрастающему поколению было интересно узнать, как его в 17-летнем возрасте призвали в действующую армию и направили в горьковскую школу радиоспециалистов, как и где проходила его служба, сколько раз был ранен. Александр Волков прошел с боями от Киева до Праги в составе 183 стрелковой Харьковской дивизии 1-го и 4-го Украинских фронтов, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красной звезды».

Ветеран показал военные фотографии, ордена и медали. Волонтеры сказали ветерану спасибо за мирную жизнь, пожелали здоровья, долголетия. Герой Великой Отечественной войны был тронут до слез вниманием и заботой молодых людей. Он не только поделился с волонтерами собственным жизненным опытом, историями из своей жизни, но и дал напутствие, пожелал крепкого здоровья и отличной учебы.

Новость: Администрация города Пензы 30 апреля 2017