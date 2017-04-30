В Пензенской филармонии прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

В Большом зале Пензенской филармонии прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля среди академических хоров с участием руководства Министерства культуры и туризма Пензенской области и президиума Всероссийского хорового общества.

В программе приняли участие 15 хоровых коллективов, представляющих детские музыкальные школы и школы искусств г. Пензы, студенческие хоры ПГУ, хоры ветеранов из Пензы и Заречного, а также Лунинского и Мокшанского районов.

Фестивальная программа открылась выступлением Губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

Работу жюри конкурсной программы возглавила Лариса Александровна Филянина, профессор факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета, заслуженный работник культуры России. В качестве заместителя председателя жюри выступил Владимир Викторович Каширский, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы, заслуженный деятель искусств России.

Победители регионального этапа – лауреаты 1 степени будут представлять Пензенскую область на окружном этапе фестиваля, который состоится 17-18 мая в Нижнем Новгороде.

Региональные этапы Всероссийского хорового фестиваля среди академических, народных коллективов, ансамблей в Пензенской области проводятся ежегодно с 2015 года при поддержке Минкультуры России и Всероссийского хорового общества. В разные годы победители регионального этапа представляли Пензенскую область на Окружном фестивале в Нижнем Новгороде: академический хор п/у Вл. Каширского, Пензенский русский народный хор им. О.В. Гришина, фольклорные ансамбли «Лель», а фольклорный ансамбль «Туесок» детской школы искусств «Гармония» (руководитель Е. Володина) в 2016 году дошел до финала конкурса и представлял наш регион на заключительном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Москве.