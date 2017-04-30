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За вчерашние сутки, я произошло 4 пожара
Сегодня в Пензе
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В связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности, в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, администрацией города Пензы принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории города. По информации МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», за вчерашние сутки, я произошло 4 пожара: на улице Затонной, 6В – 1, в СНТ «Дружба», в жилом доме на улице Экспериментальной, 20 и на Грибоедова, 2. Помимо этого, сотрудники пожарных подразделений 12-ть раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. А в микрорайоне «Заря» в подобных мероприятиях участвовал сам градоначальник. В связи с этим глава администрации города Виктор Кувайцев, обращаясь к жителям Пензы, напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: «Нет ничего важнее жизни и здоровья людей, будьте бдительны и предельно осторожны с огнем, придерживайтесь установленных правил во избежание трагических ситуаций».
В связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности, в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, администрацией города Пензы принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории города.
По информации МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», за вчерашние сутки, я произошло 4 пожара: на улице Затонной, 6В – 1, в СНТ «Дружба», в жилом доме на улице Экспериментальной, 20 и на Грибоедова, 2.
Помимо этого, сотрудники пожарных подразделений 12-ть раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. А в микрорайоне «Заря» в подобных мероприятиях участвовал сам градоначальник.
В связи с этим глава администрации города Виктор Кувайцев, обращаясь к жителям Пензы, напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: «Нет ничего важнее жизни и здоровья людей, будьте бдительны и предельно осторожны с огнем, придерживайтесь установленных правил во избежание трагических ситуаций».
Новость: Администрация города Пензы 30 апреля 2017
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