В связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности, в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров, администрацией города Пензы принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории города.

По информации МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», за вчерашние сутки, я произошло 4 пожара: на улице Затонной, 6В – 1, в СНТ «Дружба», в жилом доме на улице Экспериментальной, 20 и на Грибоедова, 2.

Помимо этого, сотрудники пожарных подразделений 12-ть раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. А в микрорайоне «Заря» в подобных мероприятиях участвовал сам градоначальник.

В связи с этим глава администрации города Виктор Кувайцев, обращаясь к жителям Пензы, напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: «Нет ничего важнее жизни и здоровья людей, будьте бдительны и предельно осторожны с огнем, придерживайтесь установленных правил во избежание трагических ситуаций».