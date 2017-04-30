На сцене киноконцертного зала «Пенза» состоялся концерт театра эстрады «Провинция». Многократный лауреат и обладатель гран-при на всероссийских и международных хореографических конкурсах представил публике красочную программу в жанре эстрадного шоу, где приняли участие более 300 танцоров разного возраста.

Зрителей ожидало удивительное танцевальное представление, красочные костюмы артистов и разнообразные декорации, элементы которых были воплощены на экране.