|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На сцене киноконцертного зала «Пенза» состоялся концерт театра эстрады «Провинция»
Сегодня в Пензе
|
На сцене киноконцертного зала «Пенза» состоялся концерт театра эстрады «Провинция». Многократный лауреат и обладатель гран-при на всероссийских и международных хореографических конкурсах представил публике красочную программу в жанре эстрадного шоу, где приняли участие более 300 танцоров разного возраста. Зрителей ожидало удивительное танцевальное представление, красочные костюмы артистов и разнообразные декорации, элементы которых были воплощены на экране.
На сцене киноконцертного зала «Пенза» состоялся концерт театра эстрады «Провинция». Многократный лауреат и обладатель гран-при на всероссийских и международных хореографических конкурсах представил публике красочную программу в жанре эстрадного шоу, где приняли участие более 300 танцоров разного возраста.
Зрителей ожидало удивительное танцевальное представление, красочные костюмы артистов и разнообразные декорации, элементы которых были воплощены на экране.
Новость: Пензаконцерт 30 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru