Виктор Кувайцев поручил усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Необходимость возникла в связи с происшествиями 29 апреля - было зафиксировано более 10 пожаров.

На заседании присутствовали заместители главы Владимир Попков и Юрий Ильин, начальник и заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов и Александр Дерябин, представители правоохранительных органов, главы районных администраций, а также руководители городских управлений и ведомств.

Так, градоначальник поручил усилить работу техники в части противопожарного опахивания местности тракторными плугами, а также обеспечить достаточное количество емкостей и машин для подачи воды.

- Пожарные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. В целях оказания поддержки нам нужно организовать дежурство бригад из состава МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и МУП «Пензадормост» на пожароопасных объектах, - дал задание директорам предприятий глава исполнительной власти, - А главы районных администраций должны участвовать вместе с сотрудниками полиции, Управления по делам ГОЧС и Управления ЖКХ в мониторинге городских территорий.

Обращаясь ко всем участникам заседания, Виктор Николаевич добавил: «Погода в городе установилась теплая, ветреная, требуется неукоснительное соблюдение всех ограничений, предусмотренных законодательством. Их выполнение необходимо поставить под свой жесткий контроль».

Кроме того, после заседания было решено сформировать пять рабочих бригад, которые будут осуществлять дежурство в микрорайонах Ахуны, Заря, Барковка, в районах Автодрома и улицы Чапаева.