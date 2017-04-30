Виктор Кувайцев принял участие в выезде в микрорайон «Заря»

В связи с обострившейся ситуацией, связанной с возникновением большого количества пожаров глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев совместно с начальником Главного Управления МЧС России по Пензенской области Сергеем Козловым и заместителем Председателя Правительства Пензенской области Дмитрием Семеновым принял участие в выезде в микрорайон «Заря», где вчера и сегодня произошли пожары.

В рамках выезда состоялся мониторинг местности с целью предупреждения пожароопасных ситуаций.

Так, в ходе осмотра территории официальные лица провели беседу с жителями микрорайона. Горожанам рассказали о том, что в настоящее время в Пензе установлен особый противопожарный режим. Решение принято в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и связано с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности.

- На период действия режима важно соблюдать, предусмотренные законом, меры пожарной безопасности, - подчеркнул Виктор Кувайцев. Подробнее о них и о мерах административного воздействия, влекущих за собой наложение штрафа, рассказал Сергей Козлов.

Затем, призывая жителей быть предельно бдительными в праздничные дни, не прибегая созданию пожароопасных ситуаций, глава исполнительной власти сказал: «Открытый огонь разрешен только в местах, приспособленных и организованных специально для отдыха. Беду проще предотвратить, чем ликвидировать. Подумайте не только о себе, но и своих близких и городе в целом».