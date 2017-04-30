|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензенской филармонии с новой концертной программой выступил струнный квартет «Премьера»
Сегодня в Пензе
|
Украшением концерта стали одни из лучших и ярчайших музыкантов Пензы, с которыми коллектив связывает давняя творческая дружба. На сцене выступили Галина Безусая (сопрано), Сергей Суднев (фортепиано), Эдуард Пятунин (домра), Владимир Генералов (вибрафон, ксилофон), Дмитрий Варлапов (контрабас), Светлана Суханова (орган, клавесин), Кирилл Смушко (гобой). Насколько разнообразны инструменты этих солистов, настолько разнообразной и самобытной была исполняемая музыка. Прозвучали произведения различных эпох и стилей, некоторые из которых были впервые исполнены в нашем городе. Многогранность этого концерта дополнили необычные созвучия инструментов и виртуозное владение ими, а также неожиданные аранжировки. В программе прозвучали произведения Вивальди, Глюка, Моцарта (в свободном переложении Шнитке), Пьяццоллы, Цфасмана, Гурецкого и других известных композиторов.
Украшением концерта стали одни из лучших и ярчайших музыкантов Пензы, с которыми коллектив связывает давняя творческая дружба. На сцене выступили Галина Безусая (сопрано), Сергей Суднев (фортепиано), Эдуард Пятунин (домра), Владимир Генералов (вибрафон, ксилофон), Дмитрий Варлапов (контрабас), Светлана Суханова (орган, клавесин), Кирилл Смушко (гобой).
Насколько разнообразны инструменты этих солистов, настолько разнообразной и самобытной была исполняемая музыка. Прозвучали произведения различных эпох и стилей, некоторые из которых были впервые исполнены в нашем городе. Многогранность этого концерта дополнили необычные созвучия инструментов и виртуозное владение ими, а также неожиданные аранжировки.
В программе прозвучали произведения Вивальди, Глюка, Моцарта (в свободном переложении Шнитке), Пьяццоллы, Цфасмана, Гурецкого и других известных композиторов.
Новость: Пензаконцерт 30 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru