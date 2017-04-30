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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 30 апреля 2017
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В Пензенской филармонии с новой концертной программой выступил струнный квартет «Премьера»
Сегодня в Пензе
 

Украшением концерта стали одни из лучших и ярчайших музыкантов Пензы, с которыми коллектив связывает давняя творческая дружба. На сцене выступили Галина Безусая (сопрано), Сергей Суднев (фортепиано), Эдуард Пятунин (домра), Владимир Генералов (вибрафон, ксилофон), Дмитрий Варлапов (контрабас), Светлана Суханова (орган, клавесин), Кирилл Смушко (гобой).

Насколько разнообразны инструменты этих солистов, настолько разнообразной и самобытной была исполняемая музыка. Прозвучали произведения различных эпох и стилей, некоторые из которых были впервые исполнены в нашем городе. Многогранность этого концерта дополнили необычные созвучия инструментов и виртуозное владение ими, а также неожиданные аранжировки. 

В программе прозвучали произведения Вивальди, Глюка, Моцарта (в свободном переложении Шнитке), Пьяццоллы, Цфасмана, Гурецкого и других известных композиторов.

Новость: Пензаконцерт 30 апреля 2017
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