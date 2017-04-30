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В Железнодорожном районе ликвидировали мусор после субботника
Сегодня в Пензе
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Администрацией Железнодорожного района совместно с МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», МУП «Жильё-22» по ОЖФ, МУП «Пензадормост» при активном участии жителей района были организованы мероприятия по благоустройству городских территорий. Так, были проведены работы по вывозу мешков с мусором, собранных в ходе проведения субботника на улицах Школьной, Мичурина и Светлой.
Администрацией Железнодорожного района совместно с МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», МУП «Жильё-22» по ОЖФ, МУП «Пензадормост» при активном участии жителей района были организованы мероприятия по благоустройству городских территорий.
Так, были проведены работы по вывозу мешков с мусором, собранных в ходе проведения субботника на улицах Школьной, Мичурина и Светлой.
Новость: Администрация города Пензы 30 апреля 2017
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