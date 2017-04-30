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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 30 апреля 2017
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В Железнодорожном районе ликвидировали мусор после субботника
Сегодня в Пензе
 

Администрацией Железнодорожного района совместно с МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», МУП «Жильё-22» по ОЖФ, МУП «Пензадормост»  при активном участии жителей района были организованы мероприятия по благоустройству городских территорий.

Так, были проведены работы по вывозу мешков с мусором, собранных в ходе проведения субботника на улицах Школьной, Мичурина и Светлой.

Новость: Администрация города Пензы 30 апреля 2017
2017-04-30
Чемпионат по домино
 Ветераны и сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России профессиональный праздник
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», гд
 Меры противопожарной безопасности под контролем Виктора Кувайцева
 
2017-04-30
«Мир. Май. Музыка»
 В преддверии майских праздников, на площади «Пензаконцерта» состоялся музыкальный марафон
 
2017-04-30
На Барковке прошел рейд по пожарной безопасности
 В ходе рейда владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
 
2017-04-30
В Железнодорожном районе ликвидировали мусор после субботника
 Администрация города Пензы
 
2017-04-30
В Пензенской филармонии с новой концертной программой выступил струнный квартет «Премьера»
 ​Украшением концерта стали одни из лучших и ярчайших музыкантов Пензы
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев принял участие в выезде в микрорайон «Заря»
 В рамках выезда состоялся мониторинг местности с целью предупреждения пожароопасных ситуаций
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев поручил усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности
 Внеочередное заседание городской комиссии
 
2017-04-30
Подрядные организации продолжают восстанавливать участки дорожного полотна
 Восстановление разрушений дорожного полотна в Пензе продолжается
 
2017-04-30
На сцене киноконцертного зала «Пенза» состоялся концерт театра эстрады «Провинция»
 Зрителей ожидало удивительное танцевальное представление
 
2017-04-30
«Танцуй в ритме парка»
 В парке Белинского прошел танцевальный флэшмоб
 
2017-04-30
За вчерашние сутки, я произошло 4 пожара
 Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности
 
2017-04-30
В Пензенской филармонии прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля
 В программе приняли участие 15 хоровых коллективов
 
2017-04-30
Школьники навестили ветерана Великой Отечественной войны Волкова Александра Васильевича
 В преддверии Дня Победы
 
2017-04-30
2,5 млн добрых крышечек для "Дома Вероники"
 Подведены итоги благотворительной социально-экологической акции
 

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