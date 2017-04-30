В Железнодорожном районе ликвидировали мусор после субботника

Администрацией Железнодорожного района совместно с МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», МУП «Жильё-22» по ОЖФ, МУП «Пензадормост» при активном участии жителей района были организованы мероприятия по благоустройству городских территорий.

Так, были проведены работы по вывозу мешков с мусором, собранных в ходе проведения субботника на улицах Школьной, Мичурина и Светлой.