На Барковке прошел рейд по пожарной безопасности

Во исполнение поручения главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева в Железнодорожном районе сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы совместно с представителями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» был проведен межведомственный рейд по профилактике противопожарной безопасности в частном секторе района улицы Барковка, прилегающем к лесному массиву.

В ходе рейда владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, доведены меры административной ответственности за нарушения основных требований в области противопожарной безопасности, розданы памятки.