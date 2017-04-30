В преддверии майских праздников, на площади «Пензаконцерта» состоялся музыкальный марафон «Мир. Май. Музыка». У центрального входа новой Пензенской филармонии звучали самые известные и любимые композиции в исполнении творческих коллективов и солистов.

Открыл программу ансамбль русской этнической музыки «Миряне», в исполнении которого звучали лирические народные песни. Праздничное настроение слушателям подарили группа «Калейдоскоп» и творческий коллектив «Экспромт», ансамбль «Вольница» и ансамбль песни и танца «Казачья застава», солисты ансамбля «Злато-Серебро» и эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова.

Завершился марафон выступлением Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского