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«Мир. Май. Музыка»
Сегодня в Пензе
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В преддверии майских праздников, на площади «Пензаконцерта» состоялся музыкальный марафон «Мир. Май. Музыка». У центрального входа новой Пензенской филармонии звучали самые известные и любимые композиции в исполнении творческих коллективов и солистов. Открыл программу ансамбль русской этнической музыки «Миряне», в исполнении которого звучали лирические народные песни. Праздничное настроение слушателям подарили группа «Калейдоскоп» и творческий коллектив «Экспромт», ансамбль «Вольница» и ансамбль песни и танца «Казачья застава», солисты ансамбля «Злато-Серебро» и эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова. Завершился марафон выступлением Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского
В преддверии майских праздников, на площади «Пензаконцерта» состоялся музыкальный марафон «Мир. Май. Музыка». У центрального входа новой Пензенской филармонии звучали самые известные и любимые композиции в исполнении творческих коллективов и солистов.
Открыл программу ансамбль русской этнической музыки «Миряне», в исполнении которого звучали лирические народные песни. Праздничное настроение слушателям подарили группа «Калейдоскоп» и творческий коллектив «Экспромт», ансамбль «Вольница» и ансамбль песни и танца «Казачья застава», солисты ансамбля «Злато-Серебро» и эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова.
Завершился марафон выступлением Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского
Новость: Пензаконцерт 30 апреля 2017
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