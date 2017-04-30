|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», гд
Сегодня в Пензе
|
В целях контроля предпринимаемых мер по обеспечению противопожарной безопасности глава администрации Пензы Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», где возгорания произошли вчера и сегодня На месте его встретили начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов, заместитель начальника управления Александр Дерябин, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов. В момент прибытия главы исполнительной власти была организована работа грейдера для организации противопожарных разрывов с частным сектором. Виктор Николаевич результат работы данного вида техники посчитал недостаточно эффективным, поэтому для противопожарной опашки дополнительно было привлечено четыре трактора с плугами. - Мы должны обеспечить безопасность людей, поэтому, предпринимая необходимые меры, действовать нужно качественно, - подчеркнул градоначальник.
В целях контроля предпринимаемых мер по обеспечению противопожарной безопасности глава администрации Пензы Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», где возгорания произошли вчера и сегодня
На месте его встретили начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов, заместитель начальника управления Александр Дерябин, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов.
В момент прибытия главы исполнительной власти была организована работа грейдера для организации противопожарных разрывов с частным сектором. Виктор Николаевич результат работы данного вида техники посчитал недостаточно эффективным, поэтому для противопожарной опашки дополнительно было привлечено четыре трактора с плугами.
- Мы должны обеспечить безопасность людей, поэтому, предпринимая необходимые меры, действовать нужно качественно, - подчеркнул градоначальник.
Новость: Администрация города Пензы 30 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru