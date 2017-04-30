Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», гд

В целях контроля предпринимаемых мер по обеспечению противопожарной безопасности глава администрации Пензы Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», где возгорания произошли вчера и сегодня

На месте его встретили начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов, заместитель начальника управления Александр Дерябин, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов.

В момент прибытия главы исполнительной власти была организована работа грейдера для организации противопожарных разрывов с частным сектором. Виктор Николаевич результат работы данного вида техники посчитал недостаточно эффективным, поэтому для противопожарной опашки дополнительно было привлечено четыре трактора с плугами.

- Мы должны обеспечить безопасность людей, поэтому, предпринимая необходимые меры, действовать нужно качественно, - подчеркнул градоначальник.