Чемпионат по домино

Ветераны и сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России профессиональный праздник - День пожарной охраны России – встретили в спортивном состязании. Показать свое мастерство огнеборцам предстояло в Чемпионате по домино. Кажется, что домино простая и довольно незатейливая игра, но это целый вид спорта на международном уровне. Очень быстро подобное увлечение перерастает в профессиональный интерес, помогающий улучшить зрительную память, логическое мышление и смекалку.

- Спасибо за организованный турнир, приятно встретится с коллегами в спортивном состязании. - прокомментировал ветеран пожарной охраны Александр Нискашов, который в 2014 году принимал участие в Чемпионате мира в Мексике.

В итоге опыт ветеранов победил. После турнира все присутствующие посетили музейно-выставочную экспозицию и ретро-гараж пожарной техники.