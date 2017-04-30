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Чемпионат по домино
Сегодня в Пензе
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Ветераны и сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России профессиональный праздник - День пожарной охраны России – встретили в спортивном состязании. Показать свое мастерство огнеборцам предстояло в Чемпионате по домино. Кажется, что домино простая и довольно незатейливая игра, но это целый вид спорта на международном уровне. Очень быстро подобное увлечение перерастает в профессиональный интерес, помогающий улучшить зрительную память, логическое мышление и смекалку. - Спасибо за организованный турнир, приятно встретится с коллегами в спортивном состязании. - прокомментировал ветеран пожарной охраны Александр Нискашов, который в 2014 году принимал участие в Чемпионате мира в Мексике. В итоге опыт ветеранов победил. После турнира все присутствующие посетили музейно-выставочную экспозицию и ретро-гараж пожарной техники.
Ветераны и сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России профессиональный праздник - День пожарной охраны России – встретили в спортивном состязании. Показать свое мастерство огнеборцам предстояло в Чемпионате по домино. Кажется, что домино простая и довольно незатейливая игра, но это целый вид спорта на международном уровне. Очень быстро подобное увлечение перерастает в профессиональный интерес, помогающий улучшить зрительную память, логическое мышление и смекалку.
- Спасибо за организованный турнир, приятно встретится с коллегами в спортивном состязании. - прокомментировал ветеран пожарной охраны Александр Нискашов, который в 2014 году принимал участие в Чемпионате мира в Мексике.
В итоге опыт ветеранов победил. После турнира все присутствующие посетили музейно-выставочную экспозицию и ретро-гараж пожарной техники.
Новость: ГУ МЧС России по Пензенской области 30 апреля 2017
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