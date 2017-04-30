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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 01 мая 2017
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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с праздником Весны и Труда
Сегодня в Пензе
 

Уважаемые пензенцы!

Примите самые сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай символизирует обновление природы, созидание, утверждает мир и взаимопонимание, вселяет уверенность в достойное будущее Отчизны.

Сегодня перед нами стоит стратегическая масштабная задача – создать современную высокотехнологичную экономику, добиться прогресса во всех сферах жизнедеятельности, всемерно крепить могущество России.

Считаю, что ее решение нам вполне по силам. Надежной основой такой убежденности служат наш добросовестный труд, искренняя любовь к нашей великой Родине, ответственность каждого за ее судьбу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев

Новость: Правительство Пензенской области 01 мая 2017
2017-05-01
В Спасском районе прошла военно-спортивная игра «Зарница»
 Приняли участие 8 команд общеобразовательных организаций
 
2017-05-01
Просим откликнуться потомков-родственников бойца Букатина Павла Ивановича
 Просим откликнуться всех, кто знает что-либо о родственниках бойца, его жены и, возможно, детей
 
2017-05-01
1 мая продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети
 Идет асфальтировка на улицах города
 
2017-05-01
Виктор Кувайцев поздравил жителей города Пензы с 1 мая
 Администрация города Пензы
 
2017-05-01
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с праздником Весны и Труда
 Правительство Пензенской области
 
2017-04-30
Чемпионат по домино
 Ветераны и сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России профессиональный праздник
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», гд
 Меры противопожарной безопасности под контролем Виктора Кувайцева
 
2017-04-30
«Мир. Май. Музыка»
 В преддверии майских праздников, на площади «Пензаконцерта» состоялся музыкальный марафон
 
2017-04-30
На Барковке прошел рейд по пожарной безопасности
 В ходе рейда владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
 
2017-04-30
В Железнодорожном районе ликвидировали мусор после субботника
 Администрация города Пензы
 
2017-04-30
В Пензенской филармонии с новой концертной программой выступил струнный квартет «Премьера»
 ​Украшением концерта стали одни из лучших и ярчайших музыкантов Пензы
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев принял участие в выезде в микрорайон «Заря»
 В рамках выезда состоялся мониторинг местности с целью предупреждения пожароопасных ситуаций
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев поручил усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности
 Внеочередное заседание городской комиссии
 
2017-04-30
Подрядные организации продолжают восстанавливать участки дорожного полотна
 Восстановление разрушений дорожного полотна в Пензе продолжается
 
2017-04-30
На сцене киноконцертного зала «Пенза» состоялся концерт театра эстрады «Провинция»
 Зрителей ожидало удивительное танцевальное представление
 

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