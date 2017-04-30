Виктор Кувайцев поздравил жителей города Пензы с 1 мая

Дорогие жители города Пензы!

Примите сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!

Пензенцев во все времена отличали трудолюбие, доброжелательность и готовность созидать. Благодаря жителям Пенза сегодня – современный, динамично развивающийся город.

Все, чем мы можем гордиться, сотворили умелые руки, ум и воля многих поколений наших земляков, для которых труд был смыслом жизни, основой чести и достоинства.

Низкий поклон ветеранам труда, которые внесли большой вклад в развитие города, сохранили и приумножили производственный потенциал, передали подрастающему поколению лучшие профессиональные традиции.

Наша талантливая, инициативная, целеустремленная молодежь достойно приняла эстафету старших товарищей. Добросовестное отношение к делу, творческий подход к решению задач являются залогом настоящих и будущих успехов пензенцев.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы работа всегда приносила радость, обеспечивая достойную жизнь вам и вашим семьям. Счастья вам, дорогие земляки, добра и светлой весны!

С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев