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Виктор Кувайцев поздравил жителей города Пензы с 1 мая
Сегодня в Пензе
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Дорогие жители города Пензы! Примите сердечные поздравления с праздником Весны и Труда! Пензенцев во все времена отличали трудолюбие, доброжелательность и готовность созидать. Благодаря жителям Пенза сегодня – современный, динамично развивающийся город. Все, чем мы можем гордиться, сотворили умелые руки, ум и воля многих поколений наших земляков, для которых труд был смыслом жизни, основой чести и достоинства. Низкий поклон ветеранам труда, которые внесли большой вклад в развитие города, сохранили и приумножили производственный потенциал, передали подрастающему поколению лучшие профессиональные традиции. Наша талантливая, инициативная, целеустремленная молодежь достойно приняла эстафету старших товарищей. Добросовестное отношение к делу, творческий подход к решению задач являются залогом настоящих и будущих успехов пензенцев. Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы работа всегда приносила радость, обеспечивая достойную жизнь вам и вашим семьям. Счастья вам, дорогие земляки, добра и светлой весны! С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Дорогие жители города Пензы!
Примите сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!
Пензенцев во все времена отличали трудолюбие, доброжелательность и готовность созидать. Благодаря жителям Пенза сегодня – современный, динамично развивающийся город.
Все, чем мы можем гордиться, сотворили умелые руки, ум и воля многих поколений наших земляков, для которых труд был смыслом жизни, основой чести и достоинства.
Низкий поклон ветеранам труда, которые внесли большой вклад в развитие города, сохранили и приумножили производственный потенциал, передали подрастающему поколению лучшие профессиональные традиции.
Наша талантливая, инициативная, целеустремленная молодежь достойно приняла эстафету старших товарищей. Добросовестное отношение к делу, творческий подход к решению задач являются залогом настоящих и будущих успехов пензенцев.
Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы работа всегда приносила радость, обеспечивая достойную жизнь вам и вашим семьям. Счастья вам, дорогие земляки, добра и светлой весны!
С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 01 мая 2017
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