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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 01 мая 2017
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1 мая продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети
Сегодня в Пензе
 

В Пензе продолжаются работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Так, сегодня, 1 мая две бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой дорожного полотна и асфальтировкой на улицах Дружбы и Светлой.

ООО «Лидер» на улицах Мереняшева и Львовской проводит демонтаж бортового камня и подготовку асфальтового покрытия. Фрезерованием и демонтажем бортового камня на проспекте Победы заняты две бригады ООО «Магистраль». 

Новость: Администрация города Пензы 01 мая 2017
2017-05-01
В Спасском районе прошла военно-спортивная игра «Зарница»
 Приняли участие 8 команд общеобразовательных организаций
 
2017-05-01
Просим откликнуться потомков-родственников бойца Букатина Павла Ивановича
 Просим откликнуться всех, кто знает что-либо о родственниках бойца, его жены и, возможно, детей
 
2017-05-01
1 мая продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети
 Идет асфальтировка на улицах города
 
2017-05-01
Виктор Кувайцев поздравил жителей города Пензы с 1 мая
 Администрация города Пензы
 
2017-05-01
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с праздником Весны и Труда
 Правительство Пензенской области
 
2017-04-30
Чемпионат по домино
 Ветераны и сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России профессиональный праздник
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев совершил повторный выезд в микрорайон «Заря», гд
 Меры противопожарной безопасности под контролем Виктора Кувайцева
 
2017-04-30
«Мир. Май. Музыка»
 В преддверии майских праздников, на площади «Пензаконцерта» состоялся музыкальный марафон
 
2017-04-30
На Барковке прошел рейд по пожарной безопасности
 В ходе рейда владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
 
2017-04-30
В Железнодорожном районе ликвидировали мусор после субботника
 Администрация города Пензы
 
2017-04-30
В Пензенской филармонии с новой концертной программой выступил струнный квартет «Премьера»
 ​Украшением концерта стали одни из лучших и ярчайших музыкантов Пензы
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев принял участие в выезде в микрорайон «Заря»
 В рамках выезда состоялся мониторинг местности с целью предупреждения пожароопасных ситуаций
 
2017-04-30
Виктор Кувайцев поручил усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности
 Внеочередное заседание городской комиссии
 
2017-04-30
Подрядные организации продолжают восстанавливать участки дорожного полотна
 Восстановление разрушений дорожного полотна в Пензе продолжается
 
2017-04-30
На сцене киноконцертного зала «Пенза» состоялся концерт театра эстрады «Провинция»
 Зрителей ожидало удивительное танцевальное представление
 

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