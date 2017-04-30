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1 мая продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети
Сегодня в Пензе
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В Пензе продолжаются работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Так, сегодня, 1 мая две бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой дорожного полотна и асфальтировкой на улицах Дружбы и Светлой. ООО «Лидер» на улицах Мереняшева и Львовской проводит демонтаж бортового камня и подготовку асфальтового покрытия. Фрезерованием и демонтажем бортового камня на проспекте Победы заняты две бригады ООО «Магистраль».
В Пензе продолжаются работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Так, сегодня, 1 мая две бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой дорожного полотна и асфальтировкой на улицах Дружбы и Светлой.
ООО «Лидер» на улицах Мереняшева и Львовской проводит демонтаж бортового камня и подготовку асфальтового покрытия. Фрезерованием и демонтажем бортового камня на проспекте Победы заняты две бригады ООО «Магистраль».
Новость: Администрация города Пензы 01 мая 2017
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