1 мая продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети

В Пензе продолжаются работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Так, сегодня, 1 мая две бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой дорожного полотна и асфальтировкой на улицах Дружбы и Светлой.

ООО «Лидер» на улицах Мереняшева и Львовской проводит демонтаж бортового камня и подготовку асфальтового покрытия. Фрезерованием и демонтажем бортового камня на проспекте Победы заняты две бригады ООО «Магистраль».