Просим откликнуться потомков-родственников бойца Букатина Павла Ивановича

Поисковиками поискового отряда «Витязь» 25 марта 2017 года в Тверской области в полосе наступления 16-й гвардейской стрелковой дивизии вместе с останками неизвестного бойца найден и опознан по смертельному медальону Букатин Павел Иванович, 1899 года рождения, уроженец деревни 1-я Михайловка Чернопосельского сельсовета (ныне Морсовского сельсовета) Земетчинского района.

Останки бойца находятся на временном хранении на Красноармейском мемориальном кладбище г.Ржев. Захоронение запланировано там же в г.Ржев на 22 июня 2017 года.

Просим откликнуться потомков-родственников бойца для оповещения и возможного участия в торжественном захоронении нашего земляка.

Букатин П.И. работал в Лесозаготтекстиле в поселке Уршель Гусь-Хрустального района, в 1941 году призван на фронт Гусь-Хрустальным РВК (ныне Владимирской области).

В записи смертельного батальона значится, что в Уршельском сельсовете Гусь-Хрустального района у него осталась жена Букатина Агафья Михайловна. Никаких данных о его семье по Уршельскому сельсовету не найдено. Возможно, после получения извещения о гибели в 1942 году вдова бойца с детьми возвратилась в Земетчинский район.

Земетчинским РВК 20.09.1941 г. также на фронт призывался Букатин Тимофей Иванович, 1902 г.р., проживающий в Чернопосельском сельсовете Земетчинского района, пропавший без вести с 07.01.1942 г. Возможно, это родной брат найденного бойца. Его жену звали Дарья Павловна. Возможно, старожилы помнят их, или родственники живут в нашем районе.

Просим откликнуться всех, кто знает что-либо о родственниках бойца, его жены и, возможно, детей.

Информацию направлять в администрацию Земетчинского района, телефон 8(841-55) 2-30-34.