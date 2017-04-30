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В Спасском районе прошла военно-спортивная игра «Зарница»
Сегодня в Пензе
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На Советской площади города Спасска прошла военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные цели мероприятия: воспитание патриотизма, обучение навыкам военного и походного дела, воспитание командного духа, подготовка к предстоящей службе в армии. В "Зарнице" приняли участие 8 команд общеобразовательных организаций Спасского района и команда Спасского детского дома в возрасте от 9 до 15 лет. Ребята соревновались в конкурсах «Смотр строя и песни», «Пожарная эстафета», «Юный медик» и «Викторина по истории».
На Советской площади города Спасска прошла военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные цели мероприятия: воспитание патриотизма, обучение навыкам военного и походного дела, воспитание командного духа, подготовка к предстоящей службе в армии.
В "Зарнице" приняли участие 8 команд общеобразовательных организаций Спасского района и команда Спасского детского дома в возрасте от 9 до 15 лет.
Ребята соревновались в конкурсах «Смотр строя и песни», «Пожарная эстафета», «Юный медик» и «Викторина по истории».
Новость: Администрация Спасского района 01 мая 2017
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