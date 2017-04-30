В Спасском районе прошла военно-спортивная игра «Зарница»

На Советской площади города Спасска прошла военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные цели мероприятия: воспитание патриотизма, обучение навыкам военного и походного дела, воспитание командного духа, подготовка к предстоящей службе в армии.

В "Зарнице" приняли участие 8 команд общеобразовательных организаций Спасского района и команда Спасского детского дома в возрасте от 9 до 15 лет.

Ребята соревновались в конкурсах «Смотр строя и песни», «Пожарная эстафета», «Юный медик» и «Викторина по истории».

По итогам соревнований определились победители по двум группам: общеобразовательные организации, численность которых более 50 человек (команда средней школы №1 города Спасска – руководитель Алексей Конушкин) и общеобразовательные организации, численность которых менее 50 человек (команда основной школы села Новозубово – руководитель Нина Рогова). Победители и призеры награждены грамотами Админитсрации Спасского района.