В Пензенской области прошло более 200 мероприятий, посвященных Первомаю

В праздничном митинге, состоявшемся в Пензе на площади имени Ленина, приняли участие около 7 тысяч пензенцев.

С приветственным словом к участникам торжеств обратился Иван Белозерцев.

«Первомай для всех нас по-особому дорог, потому что это праздник наших предков, наших родителей, это наш с вами праздник, современный и нестареющий . Очень здорово, что он сохранился на пензенской земле, - констатировал глава региона. – По традиции, принято приходить трудовыми коллективами на площадь и рассказывать о своих достижениях, и предприятиям Пензенской области есть о чем рассказать сегодня!».

Губернатор заметил, что поводом для гордости являются результаты работы пензенской промышленности, выступающей основой экономики региона.

«Это «Рубин», «Старт», «Электроприбор», пензенский радиозавод, электромеханический завод в Нижнеломовском районе, НИИФИ, «Пензтяжпромарматура» и многие другие предприятия, трудовые коллективы которых присутствуют на этой площади», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев также отметил успехи сельскохозяйственной отрасли, организаций образования, здравоохранения и социальной сферы, бизнеса.

«Нужно, чтобы наши предприятия активно развивалась, выпускали конкурентоспособную продукцию, востребованную на мировом рынке, чтобы повышалась производительность труда, чтобы росла зарплата, чтобы в трудовые коллективы приходили молодые специалисты», - добавил он.

«Я ставлю задачу правительству Пензенской области и руководителям предприятий в этом году ликвидировать «серые» зарплаты - это недопустимо. Человек труда, работая в разных сферах, должен понимать, что его будущее защищено», - резюмировал губернатор.