|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензенской области прошло более 200 мероприятий, посвященных Первомаю
Сегодня в Пензе
|
В праздничном митинге, состоявшемся в Пензе на площади имени Ленина, приняли участие около 7 тысяч пензенцев. С приветственным словом к участникам торжеств обратился Иван Белозерцев. «Первомай для всех нас по-особому дорог, потому что это праздник наших предков, наших родителей, это наш с вами праздник, современный и нестареющий . Очень здорово, что он сохранился на пензенской земле, - констатировал глава региона. – По традиции, принято приходить трудовыми коллективами на площадь и рассказывать о своих достижениях, и предприятиям Пензенской области есть о чем рассказать сегодня!». Губернатор заметил, что поводом для гордости являются результаты работы пензенской промышленности, выступающей основой экономики региона. «Это «Рубин», «Старт», «Электроприбор», пензенский радиозавод, электромеханический завод в Нижнеломовском районе, НИИФИ, «Пензтяжпромарматура» и многие другие предприятия, трудовые коллективы которых присутствуют на этой площади», - подчеркнул он. Иван Белозерцев также отметил успехи сельскохозяйственной отрасли, организаций образования, здравоохранения и социальной сферы, бизнеса. «Нужно, чтобы наши предприятия активно развивалась, выпускали конкурентоспособную продукцию, востребованную на мировом рынке, чтобы повышалась производительность труда, чтобы росла зарплата, чтобы в трудовые коллективы приходили молодые специалисты», - добавил он. «Я ставлю задачу правительству Пензенской области и руководителям предприятий в этом году ликвидировать «серые» зарплаты - это недопустимо. Человек труда, работая в разных сферах, должен понимать, что его будущее защищено», - резюмировал губернатор.
В праздничном митинге, состоявшемся в Пензе на площади имени Ленина, приняли участие около 7 тысяч пензенцев.
С приветственным словом к участникам торжеств обратился Иван Белозерцев.
«Первомай для всех нас по-особому дорог, потому что это праздник наших предков, наших родителей, это наш с вами праздник, современный и нестареющий . Очень здорово, что он сохранился на пензенской земле, - констатировал глава региона. – По традиции, принято приходить трудовыми коллективами на площадь и рассказывать о своих достижениях, и предприятиям Пензенской области есть о чем рассказать сегодня!».
Губернатор заметил, что поводом для гордости являются результаты работы пензенской промышленности, выступающей основой экономики региона.
«Это «Рубин», «Старт», «Электроприбор», пензенский радиозавод, электромеханический завод в Нижнеломовском районе, НИИФИ, «Пензтяжпромарматура» и многие другие предприятия, трудовые коллективы которых присутствуют на этой площади», - подчеркнул он.
Иван Белозерцев также отметил успехи сельскохозяйственной отрасли, организаций образования, здравоохранения и социальной сферы, бизнеса.
«Нужно, чтобы наши предприятия активно развивалась, выпускали конкурентоспособную продукцию, востребованную на мировом рынке, чтобы повышалась производительность труда, чтобы росла зарплата, чтобы в трудовые коллективы приходили молодые специалисты», - добавил он.
«Я ставлю задачу правительству Пензенской области и руководителям предприятий в этом году ликвидировать «серые» зарплаты - это недопустимо. Человек труда, работая в разных сферах, должен понимать, что его будущее защищено», - резюмировал губернатор.
Новость: Правительство Пензенской области 01 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru