|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В настоящее время в Пензе установлен особый противопожарный режи
Сегодня в Пензе
|
Решение принято в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и связано с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности. Принимаемые меры по обеспечению противопожарной безопасности на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Начальник Управления по делам ГО ЧС г. Пензы Алексей Михайлов два раза в день докладывает главе исполнительной власти об обстановке, В свою очередь, Виктор Кувайцев отмечает, что большая ответственность лежит на жителях, которые, порой не думая о последствиях, разводят огонь.
Решение принято в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и связано с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности. Принимаемые меры по обеспечению противопожарной безопасности на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева.
Начальник Управления по делам ГО ЧС г. Пензы Алексей Михайлов два раза в день докладывает главе исполнительной власти об обстановке, В свою очередь, Виктор Кувайцев отмечает, что большая ответственность лежит на жителях, которые, порой не думая о последствиях, разводят огонь.
Новость: Администрация города Пензы 01 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru