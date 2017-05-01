В настоящее время в Пензе установлен особый противопожарный режи

Решение принято в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан и связано с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности. Принимаемые меры по обеспечению противопожарной безопасности на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева.

Начальник Управления по делам ГО ЧС г. Пензы Алексей Михайлов два раза в день докладывает главе исполнительной власти об обстановке, В свою очередь, Виктор Кувайцев отмечает, что большая ответственность лежит на жителях, которые, порой не думая о последствиях, разводят огонь.