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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 01 мая 2017
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На станцию Пенза - I прибыл воинский эшелон №2
Сегодня в Пензе
 

По двум маршрутам в России проводится информационно-пропагандистская акция «Агитационный поезд «Армия Победы-2017», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На станцию Пенза - I сегодня, 1 мая прибыл воинский эшелон №2. Наш город можно считать отправной точкой, откуда он отправится по следующему железнодорожному маршруту: Пенза – Самара – Уфа – Чебаркуль – Челябинск – Екатеринбург. Сформирован поезд в Самаре и на ст. Леонидовка.

Агитационный поезд встречали почетные гости, среди которых губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Прибытие данного поезда в наш город - большая честь и ответственность для нас. Я выражаю благодарность организаторам акции, - отметил Виктор Кувайцев во время торжественного митинга. - В свою очередь хочу сказать, что присутствие здесь жителей города, большого количества молодежи еще раз подтверждает, что мы на правильном пути и подобные акции нужны нам. Через 8 дней мы будем отмечать великое историческое событие – день победы народа Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Мы проводим большое количество мероприятий, что сохранить память о минувших днях и вместе с тем выразить благодарность ветеранам за то, что живем в свободной стране. И сегодня благодаря их патриотической работе мы чувствуем поддержку молодежи и уверены, что наша Россия становится сильнее. А с сильными считаются, их уважают. С праздником, друзья! Здоровья, мира и добра.

Затем глава исполнительной власти вручил ветеранам за проведение информационно – пропагандистской работы благодарственные письма и портрет Маршала Г.К. Жукова.

После завершения торжественного митинга на сценической площадке поезда, которую собрали сразу же по прибытию эшелона, концертная бригада поезда и бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа представили свою программу. Жители и гости Пензы смогли познакомиться с музейными экспонатами.

Маршрут еще одного эшелона: Иркутск – Красноярск – Тайга – Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатеринбург. Оба поезда совершат остановки в 11 городах, в которых во время Великой Отечественной войны было налажено производство бронетехники и оружия, самолетов и боеприпасов, где женщины и дети, работая в тылу, ударными темпами били все рекорды производительности, обеспечивая фронт всем необходимым.

В состав агитпоезда включены исторические и современные образцы вооружения и военной техники, передвижные вагоны музейных экспозиций, вагоны приема и обслуживания граждан.

Новость: Администрация города Пензы 01 мая 2017
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