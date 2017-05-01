Илья Христофоров вошел в число призеров Всероссийской олимпиады школьников по технологии

В Армавире стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. В течение пяти дней школьники России боролись за победу. По итогам олимпиады Илья Христофоров, ученик гимназии № 44 г. Пензы, вошел в число призеров. Это уже седьмая победа пензенских школьников на Всероссийской олимпиаде: ранее ученики пензенских школ вошли в число победителей и призеров по литературе, экономике и немецкому языку.

Новость: Министерство образования Пензенской области 01 мая 2017