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Илья Христофоров вошел в число призеров Всероссийской олимпиады школьников по технологии
Сегодня в Пензе
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В Армавире стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. В течение пяти дней школьники России боролись за победу. По итогам олимпиады Илья Христофоров, ученик гимназии № 44 г. Пензы, вошел в число призеров. Это уже седьмая победа пензенских школьников на Всероссийской олимпиаде: ранее ученики пензенских школ вошли в число победителей и призеров по литературе, экономике и немецкому языку.
В Армавире стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. В течение пяти дней школьники России боролись за победу.
По итогам олимпиады Илья Христофоров, ученик гимназии № 44 г. Пензы, вошел в число призеров.
Это уже седьмая победа пензенских школьников на Всероссийской олимпиаде: ранее ученики пензенских школ вошли в число победителей и призеров по литературе, экономике и немецкому языку.
Новость: Министерство образования Пензенской области 01 мая 2017
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