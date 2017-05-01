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«Наши друзья – вежливость и доброта»
Сегодня в Пензе
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Учащиеся 1 «В» класса средней школы № 1р.п. Колышлей 27 апреля приняли участие в квесте «Наши друзья – вежливость и доброта». Вначале дети вспомнили пословицы и поговорки о доброте, персонажей русских народных сказок. С большим удовольствием они рассказали о добрых поступках, которые они совершают. Затем неожиданно появилась Злючка, которая захватила власть в Волшебной стране, спрятала все веселые песни, смех и радость. Чтобы помочь жителям этой страны и прогнать Злючку, ребята отправились на поиски волшебного слова. Им пришлось преодолеть много испытаний, выполнить сложные задания: «Окажи первую помощь», «Меткий стрелок»; участвовать в играх: «Сложи слово», «Построй дом», «Танцоры», «Рыбалка». Победители каждого задания получали волшебную букву. В итоге ребята собрали волшебное слово «ДОБРОТА» и прогнали вредную Злючку. На память о доброй встрече каждый получил Смайлик и хорошее настроение.
Учащиеся 1 «В» класса средней школы № 1р.п. Колышлей 27 апреля приняли участие в квесте «Наши друзья – вежливость и доброта».
Вначале дети вспомнили пословицы и поговорки о доброте, персонажей русских народных сказок. С большим удовольствием они рассказали о добрых поступках, которые они совершают. Затем неожиданно появилась Злючка, которая захватила власть в Волшебной стране, спрятала все веселые песни, смех и радость. Чтобы помочь жителям этой страны и прогнать Злючку, ребята отправились на поиски волшебного слова.
Им пришлось преодолеть много испытаний, выполнить сложные задания: «Окажи первую помощь», «Меткий стрелок»; участвовать в играх: «Сложи слово», «Построй дом», «Танцоры», «Рыбалка». Победители каждого задания получали волшебную букву.
В итоге ребята собрали волшебное слово «ДОБРОТА» и прогнали вредную Злючку. На память о доброй встрече каждый получил Смайлик и хорошее настроение.
Новость: Администрация Колышлейского района 01 мая 2017
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