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 Понедельник, 01 мая 2017
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ по ремонту улично-дорожной сети
Сегодня в Пензе
 

Он вместе со своим заместителем Юрием Ильиным побывал на проспекте Победы, где в настоящее время идут работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, а также демонтаж бордюрного камня.

В ходе осмотра Виктор Кувайцев обратил внимание, что высота демонтированного бордюра недостаточна.

- Бордюрный камень нужно будет устанавливать так, чтобы он был выше, чем газон. Если технически нет возможности установить камень именно таким образом, необходимо либо срезать высоту газона до требуемой, либо выбрать из него часть грунта. В противном случае, во время дождей или таяния снега, вода будет стекать на проезжую часть и разрушать дорожное полотно, - отметил Виктор Николаевич.

Также глава администрации подчеркнул, что необходимо приступать к нанесению разметки на кольце вокруг Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Особое внимание следует уделить ремонту улично-дорожной сети в рамках гарантийных обязательств.

- Работы должны быть выполнены качественно с учетом всех необходимых требований, - добавил глава исполнительной власти.

Новость: Администрация города Пензы 01 мая 2017
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