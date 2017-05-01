Один из вопросов благоустройства, которое находится на контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева, является приведение в надлежащий вид территорий (дороги, тротуары и т.д.), на которых проводились ремонтные работы.

Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным проверил, как выполняется контроль за исполнением на территории города Пензы Правил осуществления земляных работ при ремонте, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в городе Пензе.

Как доложил заместитель главы администрации, с 01.03.2017 по 01.05.2017 ресурсоснабжающими организациями города восстановлено нарушенное благоустройство на 271 объекте, связанном с осуществлением аварийно-ремонтных работ. Из них восстановлено 132 объекта с асфальтобетонным покрытием и 139 объектов с грунтовым покрытием.

Юрий Ильин добавил, что с начала года выявлено 79 просадок и деформаций дорожного покрытия на объектах, находящихся на гарантийном обслуживании после осуществления земляных работ. В настоящее время устранены 34 просадки.

- Наибольшее внимание нужно уделять объектам, находящимся на гарантийном ремонте. Их необходимо ежедневно обследовать. И если выявляются деформация или просадки, выписывайте предписания, - дал поручение Виктор Николаевич.

За осуществление земляных работ без соответствующего разрешения и за невосстановление благоустройства территории после осуществления земляных работ в срок, указанный в разрешении были значительно увеличены размеры административных штрафов (на граждан – от 1.500 до 2.500 рублей, на должностных лиц – от 10.000 до 20.000 рублей, на юридические лица – от 30.000 до 45.000 рублей). Размеры штрафов за повторное совершение административного правонарушения также были увеличены (на граждан – от 3.000 до 5.000 рублей, на должностных лиц – от 20.000 до 30.000 рублей, на юридические лица – от 50.000 до 100.000 рублей).