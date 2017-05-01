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В городе Нижний Ломов прошло торжественное мероприятие посвященное празднику весны и труда
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1 мая 2017 года, в городе Нижний Ломов прошло торжественное мероприятие посвященное празднику весны и труда. В мероприятии приняли участие около тысячи человек: представители трудовых коллективов, учащиеся, студенты. Колонны участников были украшены шарами, флагами, транспарантами. Перед участниками митинга выступили заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева, глава администрации города Нижний ломов Александр Родников. Они пожелали нижнеломовцам мирного неба, благополучия, весеннего настроения. Виталий Гудков, директор ледового дворца призвал к здоровому образу жизни, который является неотъемлемой частью положительного имиджа человека. Ольга Семисаженова, начальник основного производства Фанерный завод «Власть труда», поблагодарила людей труда за упорство в достижении поставленных целей, трудолюбие. Евгения Александровна Мухина, председатель клуба «Ветеран», поздравила всех собравшихся с весенним праздником. Свои музыкальные поздравления представили творческие коллективы, учащиеся школ района.
1 мая 2017 года, в городе Нижний Ломов прошло торжественное мероприятие посвященное празднику весны и труда. В мероприятии приняли участие около тысячи человек: представители трудовых коллективов, учащиеся, студенты. Колонны участников были украшены шарами, флагами, транспарантами.
Перед участниками митинга выступили заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева, глава администрации города Нижний ломов Александр Родников. Они пожелали нижнеломовцам мирного неба, благополучия, весеннего настроения. Виталий Гудков, директор ледового дворца призвал к здоровому образу жизни, который является неотъемлемой частью положительного имиджа человека.
Ольга Семисаженова, начальник основного производства Фанерный завод «Власть труда», поблагодарила людей труда за упорство в достижении поставленных целей, трудолюбие.
Евгения Александровна Мухина, председатель клуба «Ветеран», поздравила всех собравшихся с весенним праздником.
Свои музыкальные поздравления представили творческие коллективы, учащиеся школ района.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 01 мая 2017
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