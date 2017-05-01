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В Сердобском районе состоялось праздничное шествие и митинг, посвященные празднику Весны и Труда
Сегодня в Пензе
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Празднично оформленные колонны от предприятий и организаций, трудовых и ученических коллективов, представители общественности несли в руках шары, флаги, цветы и транспаранты. Шествие проследовало по главной улице г.Сердобска до Центральной площади. Возглавляли колонну Главы района и администрации Д.М.Глухов, А.В.Бедикин, руководство города. На торжественном митинге с приветственным словом к собравшимся обратился Глава администрации Сердобского района А.В.Бедикин, в своей речи он поблагодарил трудящихся предприятий и организаций Сердобского района за самоотверженный труд, пожелал всем счастья, крепкого здоровья, весеннего настроения. Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Празднично оформленные колонны от предприятий и организаций, трудовых и ученических коллективов, представители общественности несли в руках шары, флаги, цветы и транспаранты. Шествие проследовало по главной улице г.Сердобска до Центральной площади. Возглавляли колонну Главы района и администрации Д.М.Глухов, А.В.Бедикин, руководство города.
На торжественном митинге с приветственным словом к собравшимся обратился Глава администрации Сердобского района А.В.Бедикин, в своей речи он поблагодарил трудящихся предприятий и организаций Сердобского района за самоотверженный труд, пожелал всем счастья, крепкого здоровья, весеннего настроения. Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Новость: Администрация Сердобского района 01 мая 2017
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