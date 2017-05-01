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 Понедельник, 01 мая 2017
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В городе Белинском состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда
Сегодня в Пензе
 

На Комсомольской площади, украшенной флагами, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 1 мая – Дню Весны и Труда. На празднике присутствовали представители организаций и учреждений города, студенты, школьники и население города. Участники мероприятия держали в руках цветы, транспаранты и воздушные шары, а на груди красовались георгиевские ленты – символ предстоящего празднования 72-годовщины Великой Победы.

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился Глава администрации Белинского района Василий Чернышов, поздравив всех присутствующих с праздником и пожелав всем мира и добра, удачи и благополучия, здоровья и весеннего настроения. Глава города Белинского Татьяна Шичёва, поздравляя белинцев с праздником, отметила, что 1 Мая – это праздник всех, кто ежедневным трудом создает благополучие своей страны. С добрыми пожеланиями ко всем обратилась активистка «Молодой Гвардии» Белинского района Дарья Митронькина.

Праздничная программа, подготовленная учащимися средних школ №1 и № 2 города Белинского, не оставила никого равнодушным.

Новость: Администрация Белинского района 01 мая 2017
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