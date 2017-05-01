Бековскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет

В Бековском районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 30 – летию Совета ветеранов Бековского района. Глава администрации Олег Рачков, обращаясь к собравшимся, отметил, что ветераны играют важную роль в общественной жизни. За многолетнюю плодотворную работу в ветеранском движении были отмечены и награждены те, кто принимает наиболее активное участие в деятельности Советов ветеранов. Председателю Совета ветеранов, подполковнику Юрию Михайловичу Серегину было присвоено звание «Почетный ветеран ОВВД и ВВ Пензенской области». Работники культуры подготовили для ветеранов и гостей праздничную концертную программу.

Новость: Администрация Бековского района 01 мая 2017