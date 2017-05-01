72 года назад война в Европе закончилась и мы вспоминаем сегодня тех, кто не дожил до Победы, кому мы обязаны жизнью. Из Пензенской области в действующую армию были призваны около 300 тысяч человек, из которых около 192 тысяч не вернулись.

Пензенская область внесла огромный вклад в Победу. Здесь ковалось оружие Победы, формировались и отправлялись на фронт воинские части, принимались эшелоны с ранеными. К сожалению, не всех раненых на фронте бойцов и командиров Красной Армии удалось спасти, некоторые из направленных в пензенские госпитали умерли от тяжёлых ран и навеки осталось лежать в пензенской земле. За их могилами ухаживают благодарные жители области и Пензы, возлагают к памятникам цветы во время празднования знаменательных дат.

Но время берет своё! Наряду с ухоженными могилами есть захоронения времен войны солдат и командиров, которые находятся в плачевном состоянии. В таком же состоянии находятся некоторые из могил ветеранов Великой Отечественной войны, у которых, вероятно, не осталось родственников, чтобы следить за захоронениями.

В связи с этим, Пензенским областным отделением Русского географического общества, Управлением федеральной службы судебных приставов Пензенской области при поддержке администрации Ленинского района города Пензы, администраторов сайта «Всенародная книга памяти» принято решение провести 4 мая гражданско-патриотическую акцию «Кто, если не мы?!» на Мироносицком кладбище. Цель акции – привести в порядок воинские захоронения времен войны и могилы ветеранов.

Активисты приглашают всех неравнодушных пензенцев принять участие в гражданско-патриотической акции «Кто, если не мы?!», которая состоится 4 мая на Мироносицком кладбище (ул. Захарова, 21) , сбор в 11: 00.

С собой иметь: перчатки, мешки для мусора, краску (черную, белую, красную, серебрянку), секаторы, топоры и металлические щетки.

О потребностях в материалах и инструментах можно уточнить в оргкомитете: +7 963 109 08 63 – Загребельная Яна Владимировна.

Наш долг - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в войне всем ветеранам - живым и ушедшим.