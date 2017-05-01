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Экологический молодежный десант очистил набережную Суры
Сегодня в Пензе
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На уборку городов и сел по всей России вышли тысячи людей, чтобы навести порядок в своих населенных пунктах после зимы. Не остались в стороне и члены Молодежного клуба Пензенского областного отделения Русского географического общества, которые организовали экологический десант совместно с учащимися 10-х классов средней школы №36 города Пензы на уборку городской набережной. Акцию молодежного экологического движения «Зеленая волна» поддержала администрация Ленинского района города Пензы и Пензенский областной фонд научно-технического развития. В результате работы экологического десанта значительная территория набережной реки Суры была очищена от множественного бытового мусора. - Теперь там чисто и гораздо приятнее находиться, чем ранее. Поэтому, я от лица активистов, призываю всех неравнодушных пензенцев бережнее относиться к окружающей среде, улучшать экологическую обстановку вокруг, призывать любить природу подрастающее поколение, - отметил Арнольд Айдинян, вице-председатель Молодежного клуба РГО.
На уборку городов и сел по всей России вышли тысячи людей, чтобы навести порядок в своих населенных пунктах после зимы. Не остались в стороне и члены Молодежного клуба Пензенского областного отделения Русского географического общества, которые организовали экологический десант совместно с учащимися 10-х классов средней школы №36 города Пензы на уборку городской набережной.
Акцию молодежного экологического движения «Зеленая волна» поддержала администрация Ленинского района города Пензы и Пензенский областной фонд научно-технического развития.
В результате работы экологического десанта значительная территория набережной реки Суры была очищена от множественного бытового мусора.
- Теперь там чисто и гораздо приятнее находиться, чем ранее. Поэтому, я от лица активистов, призываю всех неравнодушных пензенцев бережнее относиться к окружающей среде, улучшать экологическую обстановку вокруг, призывать любить природу подрастающее поколение, - отметил Арнольд Айдинян, вице-председатель Молодежного клуба РГО.
Новость: Директор Пензенского областного фонда научно-технического развития Ольга Ильина 01 мая 2017
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