Экологический молодежный десант очистил набережную Суры

На уборку городов и сел по всей России вышли тысячи людей, чтобы навести порядок в своих населенных пунктах после зимы. Не остались в стороне и члены Молодежного клуба Пензенского областного отделения Русского географического общества, которые организовали экологический десант совместно с учащимися 10-х классов средней школы №36 города Пензы на уборку городской набережной.

Акцию молодежного экологического движения «Зеленая волна» поддержала администрация Ленинского района города Пензы и Пензенский областной фонд научно-технического развития.

В результате работы экологического десанта значительная территория набережной реки Суры была очищена от множественного бытового мусора.

- Теперь там чисто и гораздо приятнее находиться, чем ранее. Поэтому, я от лица активистов, призываю всех неравнодушных пензенцев бережнее относиться к окружающей среде, улучшать экологическую обстановку вокруг, призывать любить природу подрастающее поколение, - отметил Арнольд Айдинян, вице-председатель Молодежного клуба РГО.