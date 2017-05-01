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«Посади дерево – вспомни о войне!»
Сегодня в Пензе
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В преддверье празднования 72-й годовщины Великой Победы в Великой отечественной войне в Пензенской области прошла гражданско-патриотическая акция «Посади дерево – вспомни о войне!». Акция посвящалась памяти всех погибших в Великой отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941-45гг.). В этот день сотни жителей городов Пензы, Сердобска и районного поселка Беково откликнулись на призыв Пензенского областного отделения Русского географического общества и партнеров принять участие в акции - тем самым почтить память погибших земляков в Великой отечественной войне высадкой молодых саженцев. Акция проходила под эгидой общественного экологического молодежного движения «Зеленая волна». В Пензе, акции Русского географического общества по высадке деревьев традиционно проходят в микрорайоне «Заря» на Аллее полярников. В этот раз Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования выделило активистам более тысячи саженцев молодых сосен, которые пополнили биоразнообразие микрорайона. В самом начале мероприятия всем участникам организаторы раздали георгиевские ленточки и провели торжественное открытие. - Для каждого из нас мероприятия, посвященные Великой отечественной войне – особые, поскольку каждая семья понесла в ней невосполнимую утрату, и мы всегда будем помнить наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем сейчас, живет наша Россия, - сказал, открывая мероприятие Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения РГО. В итоге, все молодые сосны на Аллее полярников были высажены, а участники акции договорились осенью провести очередную акцию по посадке леса в рамках Года экологии. Одновременно в этот день акция «Посади дерево - вспомни о войне!» прошла на территории детских лагерей отдыха Сердобского района «Чайка» и «Солнечная поляна», где члены Сердобского местного отделения РГО и сотрудники центра детского творчества города Сердобска высадили несколько десятков молодых сосен взамен высохших. В районном поселке Беково учащиеся и педагоги средней школы №1 под руководством опытного лесничего Сергея Осипова высадили 150 сеянцев сосен и 70 западной конусной туи. Через несколько лет деревья порадуют жителей посёлка своей величавостью и красотой.
В преддверье празднования 72-й годовщины Великой Победы в Великой отечественной войне в Пензенской области прошла гражданско-патриотическая акция «Посади дерево – вспомни о войне!». Акция посвящалась памяти всех погибших в Великой отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941-45гг.).
В этот день сотни жителей городов Пензы, Сердобска и районного поселка Беково откликнулись на призыв Пензенского областного отделения Русского географического общества и партнеров принять участие в акции - тем самым почтить память погибших земляков в Великой отечественной войне высадкой молодых саженцев. Акция проходила под эгидой общественного экологического молодежного движения «Зеленая волна».
В Пензе, акции Русского географического общества по высадке деревьев традиционно проходят в микрорайоне «Заря» на Аллее полярников. В этот раз Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования выделило активистам более тысячи саженцев молодых сосен, которые пополнили биоразнообразие микрорайона.
В самом начале мероприятия всем участникам организаторы раздали георгиевские ленточки и провели торжественное открытие.
- Для каждого из нас мероприятия, посвященные Великой отечественной войне – особые, поскольку каждая семья понесла в ней невосполнимую утрату, и мы всегда будем помнить наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем сейчас, живет наша Россия, - сказал, открывая мероприятие Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения РГО.
В итоге, все молодые сосны на Аллее полярников были высажены, а участники акции договорились осенью провести очередную акцию по посадке леса в рамках Года экологии.
Одновременно в этот день акция «Посади дерево - вспомни о войне!» прошла на территории детских лагерей отдыха Сердобского района «Чайка» и «Солнечная поляна», где члены Сердобского местного отделения РГО и сотрудники центра детского творчества города Сердобска высадили несколько десятков молодых сосен взамен высохших.
В районном поселке Беково учащиеся и педагоги средней школы №1 под руководством опытного лесничего Сергея Осипова высадили 150 сеянцев сосен и 70 западной конусной туи. Через несколько лет деревья порадуют жителей посёлка своей величавостью и красотой.
Новость: Директор Пензенского областного фонда научно-технического развития Ольга Ильина 01 мая 2017
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