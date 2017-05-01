В преддверье празднования 72-й годовщины Великой Победы в Великой отечественной войне в Пензенской области прошла гражданско-патриотическая акция «Посади дерево – вспомни о войне!». Акция посвящалась памяти всех погибших в Великой отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941-45гг.).

В этот день сотни жителей городов Пензы, Сердобска и районного поселка Беково откликнулись на призыв Пензенского областного отделения Русского географического общества и партнеров принять участие в акции - тем самым почтить память погибших земляков в Великой отечественной войне высадкой молодых саженцев. Акция проходила под эгидой общественного экологического молодежного движения «Зеленая волна».

В Пензе, акции Русского географического общества по высадке деревьев традиционно проходят в микрорайоне «Заря» на Аллее полярников. В этот раз Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования выделило активистам более тысячи саженцев молодых сосен, которые пополнили биоразнообразие микрорайона.

В самом начале мероприятия всем участникам организаторы раздали георгиевские ленточки и провели торжественное открытие.

- Для каждого из нас мероприятия, посвященные Великой отечественной войне – особые, поскольку каждая семья понесла в ней невосполнимую утрату, и мы всегда будем помнить наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем сейчас, живет наша Россия, - сказал, открывая мероприятие Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения РГО.

В итоге, все молодые сосны на Аллее полярников были высажены, а участники акции договорились осенью провести очередную акцию по посадке леса в рамках Года экологии.

Одновременно в этот день акция «Посади дерево - вспомни о войне!» прошла на территории детских лагерей отдыха Сердобского района «Чайка» и «Солнечная поляна», где члены Сердобского местного отделения РГО и сотрудники центра детского творчества города Сердобска высадили несколько десятков молодых сосен взамен высохших.

В районном поселке Беково учащиеся и педагоги средней школы №1 под руководством опытного лесничего Сергея Осипова высадили 150 сеянцев сосен и 70 западной конусной туи. Через несколько лет деревья порадуют жителей посёлка своей величавостью и красотой.

Организаторы гражданско-патриотической акции «Посади дерево - вспомни о войне!» благодарят всех неравнодушных жителей Пензенской области за активное участие. Память о Великой отечественной войне – священна!