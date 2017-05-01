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Молодогвардейцы Пензенского отделения привели в порядок территорию частного сектора по ул. Кураева
Сегодня в Пензе
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Инициативу членов городского штаба охотно поддержали Министерство Экономики Пензенской области, бюро ритуальных услуг и администрация Ленинского района г.Пензы. «Только благодаря совместным усилиям мы сделаем наш город чище» заявил руководитель городского штаба Антон Толов. Напомним, что до этого молодогвардейцы убрали сквер на ул. Карпинского, сквер на ул.Захарова и теперь взялись за частный сектор. Пожелаем ребятам успехов, ведь то чем они занимаются очень важно для благоустройства города.
Инициативу членов городского штаба охотно поддержали Министерство Экономики Пензенской области, бюро ритуальных услуг и администрация Ленинского района г.Пензы.
«Только благодаря совместным усилиям мы сделаем наш город чище» заявил руководитель городского штаба Антон Толов.
Напомним, что до этого молодогвардейцы убрали сквер на ул. Карпинского, сквер на ул.Захарова и теперь взялись за частный сектор.
Пожелаем ребятам успехов, ведь то чем они занимаются очень важно для благоустройства города.
Новость: Антон Толов 01 мая 2017
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