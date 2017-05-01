5 мая, в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, коллектив Пензенского театра юного зрителя покажет спектакль "Баллада о герое" в с. Большая Елань - на родине Героя Советского Союза Ивана Мещерякова. «Баллада о герое» (12+) - документальный спектакль, построенный на подлинных письмах, дневниках и документах этого выдающегося человека. Автор сценической версии и режиссёр-постановщик — заслуженный работник культуры Пензенской области Ирина Дрожжилова. Художник-постановщик — Вера Астахова Хореограф — Алёна Белова Музыкальное оформление — Елена Чудова Роли исполняют: Иван Васильевич Мещеряков — Вячеслав Копёнкин Друг Мещерякова — Никита Хайкин Эммануил Казакевич — Сергей Тельнов Автор — Ирина Дрожжилова А также Сергей Гуржий, Юлия Карпова, Дарья Куклева и Марина Сидякина.

Новость: Телеканал ТВ-ПЕНЗА 01 мая 2017