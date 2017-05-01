Высшая студенческая школа парламентаризма отправит победителей на стажировку в Государственную Думу

В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось торжественное закрытие и подведение итогов Высшей студенческой школы парламентаризма, реализуемой на территории региона «Молодой Гвардией».

Школа состоялась в Пензе впервые и, несмотря на это, привлекла внимание около полусотни учащихся пензенских вузов, заинтересованных в политическом становлении.

В течение двух месяцев участникам ВСШП представилась возможность не просто окунуться в теоретические основы политологии, но и как можно глубже ознакомиться с практической частью данного направления.

В курс обучения вошли лекции и тренинги от депутата Государственной Думы РФ Ивана Фирюлина, депутатов пензенского регионального парламента, директора Малой академии государственного управления Натальи Володиной и общественных деятелей.

По итогам проекта определены лучшие ученики, которые удостоены права поехать в мае этого года на прохождение 2-недельной стажировки в Государственной Думе РФ. Ими стали Комарова Алёна, Геращенко Михаил и Борунова Жанна.