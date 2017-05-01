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Высшая студенческая школа парламентаризма отправит победителей на стажировку в Государственную Думу
Сегодня в Пензе
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В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось торжественное закрытие и подведение итогов Высшей студенческой школы парламентаризма, реализуемой на территории региона «Молодой Гвардией». Школа состоялась в Пензе впервые и, несмотря на это, привлекла внимание около полусотни учащихся пензенских вузов, заинтересованных в политическом становлении. В течение двух месяцев участникам ВСШП представилась возможность не просто окунуться в теоретические основы политологии, но и как можно глубже ознакомиться с практической частью данного направления. В курс обучения вошли лекции и тренинги от депутата Государственной Думы РФ Ивана Фирюлина, депутатов пензенского регионального парламента, директора Малой академии государственного управления Натальи Володиной и общественных деятелей. По итогам проекта определены лучшие ученики, которые удостоены права поехать в мае этого года на прохождение 2-недельной стажировки в Государственной Думе РФ. Ими стали Комарова Алёна, Геращенко Михаил и Борунова Жанна.
В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось торжественное закрытие и подведение итогов Высшей студенческой школы парламентаризма, реализуемой на территории региона «Молодой Гвардией».
Школа состоялась в Пензе впервые и, несмотря на это, привлекла внимание около полусотни учащихся пензенских вузов, заинтересованных в политическом становлении.
В течение двух месяцев участникам ВСШП представилась возможность не просто окунуться в теоретические основы политологии, но и как можно глубже ознакомиться с практической частью данного направления.
В курс обучения вошли лекции и тренинги от депутата Государственной Думы РФ Ивана Фирюлина, депутатов пензенского регионального парламента, директора Малой академии государственного управления Натальи Володиной и общественных деятелей.
По итогам проекта определены лучшие ученики, которые удостоены права поехать в мае этого года на прохождение 2-недельной стажировки в Государственной Думе РФ. Ими стали Комарова Алёна, Геращенко Михаил и Борунова Жанна.
Новость: Пензенское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 01 мая 2017
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