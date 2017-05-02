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Члены «Клуба людей старшего поколения «Ровесники» пройдут обучение в Школе по артериальной гипертонии
Сегодня в Пензе
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В преддверии празднования Дня Победы в среду, 3 мая 2017 года, сотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами центров здоровья Городской поликлиники проведут акцию для членов «Клуба людей старшего поколения «Ровесники» г. Пензы.
В преддверии празднования Дня Победы в среду, 3 мая 2017 года, сотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами центров здоровья Городской поликлиники проведут акцию для членов «Клуба людей старшего поколения «Ровесники» г. Пензы.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 02 мая 2017
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