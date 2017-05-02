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 Вторник, 02 мая 2017
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Члены «Клуба людей старшего поколения «Ровесники» пройдут обучение в Школе по артериальной гипертонии
Сегодня в Пензе
 

В преддверии празднования Дня Победы в среду, 3 мая 2017 года, сотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами центров здоровья Городской поликлиники проведут акцию для членов «Клуба людей старшего поколения «Ровесники» г. Пензы. 

Участники клуба «Ровесники» являются «образцом» для подрастающего поколения, стараясь, не смотря на достойный возраст, вести активный образ жизни. Поэтому акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, с целью повышения информированности населения о мерах профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, с данной целевой аудиторией проводится как нельзя кстати.

Для членов клуба врач-гериатр проведет беседу о питании, физической активности и обустройстве дома пожилого человека. Кроме того, все участники смогут оценить состояние своего здоровья в данный момент, измерив, уровень АД, определив индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови. 

Врач–терапевт поможет обратившимся скорректировать выявленные нарушения, при необходимости направит на консультацию к специалистам, что позволит   жить долго, оставаясь здоровым и активным, полным сил и энергии. 

Справочно: Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией учреждён Всемирной лигой борьбы с гипертонией при поддержке Всемирной организации здравоохранения и проводится ежегодно с 2005 года во вторую субботу мая. 

Распространенность гипертонии чрезвычайно велика. Во всём мире ежегодно 7 млн. человек умирают и 15 млн. страдают из-за высокого артериального давления или гипертонии. Это наиболее значимый фактор риска смерти во всём мире. Привлечение внимания к разрешению проблемы артериальной гипертонии позволяет одновременно проводить эффективную профилактику большинства сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся осложнениями артериальной гипертонии. В 2017 году Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией выпадает на 13 мая.

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