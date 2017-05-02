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«ЗАГС глазами детей»
Сегодня в Пензе
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В рамках празднования 100-летия органов ЗАГС России в территориальном отделе ЗАГС Городищенского района Управления ЗАГС Пензенской области открылась выставка детских рисунков «ЗАГС глазами детей». В своих работах юные художники изобразили регистрацию заключения брака и рождения, отметили колорит национальных свадеб. Яркие, добрые и невероятно искренние работы детей вносят в нашу повседневную жизнь радость, тепло и улыбку, являются подтверждением того, что юные художники растут в крепких и дружных семьях. Примечательно, что выставка будет пополняться новыми работами в течение всего юбилейного года.
В рамках празднования 100-летия органов ЗАГС России в территориальном отделе ЗАГС Городищенского района Управления ЗАГС Пензенской области открылась выставка детских рисунков «ЗАГС глазами детей».
В своих работах юные художники изобразили регистрацию заключения брака и рождения, отметили колорит национальных свадеб. Яркие, добрые и невероятно искренние работы детей вносят в нашу повседневную жизнь радость, тепло и улыбку, являются подтверждением того, что юные художники растут в крепких и дружных семьях.
Примечательно, что выставка будет пополняться новыми работами в течение всего юбилейного года.
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 02 мая 2017
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