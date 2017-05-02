В рамках празднования 100-летия органов ЗАГС России в территориальном отделе ЗАГС Городищенского района Управления ЗАГС Пензенской области открылась выставка детских рисунков «ЗАГС глазами детей».

В своих работах юные художники изобразили регистрацию заключения брака и рождения, отметили колорит национальных свадеб. Яркие, добрые и невероятно искренние работы детей вносят в нашу повседневную жизнь радость, тепло и улыбку, являются подтверждением того, что юные художники растут в крепких и дружных семьях.

Примечательно, что выставка будет пополняться новыми работами в течение всего юбилейного года.