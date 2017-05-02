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Кузница управленцев
Сегодня в Пензе
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Это не юбилей, но как и в жизни любого человека каждый день рождения важен, так и очередная годовщина со дня образования факультета для вуза — событие значимое. Институту экономики и менеджмента Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства исполнилось 23 года. Именно столько лет назад в Пензе впервые стали готовить управленцев.
«Специалистов, бакалавров, магистров менеджмента, экономики, маркетинга... Это столько руководителей! И за каждым — подчинённые фирмы, подчинённые люди... Это большое влияние на жизнь нашего региона и нашей страны», — отметил Директор Института экономики и менеджмента ПГУАС, Семён Резник.
За 23 года институт подготовил и выпустил сотни специалистов, которые сегодня возглавляют крупнейшие организации и предприятия области. И до сих пор интерес к профессии у молодого поколения не проходит. Наоборот — всё больше абитуриентов выбирают именно эту специальность.
«Я с детства хотел быть управленцем и связать себя с экономикой, поэтому поступил именно на экономическое направление. Ну а вуз этот выбрал потому, что здесь очень сильный преподавательский состав и интересная студенческая жизнь», — пояснил студент Института экономики и менеджмента ПГУАС, Дмитрий Тюрин.
По случаю дня рождения студенты подарили любимому институту праздничный концерт.
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