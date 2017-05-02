Пензенцы вернулись с победой с Дельфийских игр

У фольклорного ансамбля «Туесок» действительно большой праздник. Артисты вернулись с 16 Дельфийских игр с двумя наградами. Коллектив был удостоен серебряных медалей в номинациях «Ансамблевое пение и соло» и «Народный вокал».

«Мы поехали первый раз, очень переживали, несмотря на то что готовились весь год, подбирали репертуар. Он должен был быть сложным и оригинальным», – отметила руководитель ансамбля «Туесок» Елена Володина.

Дельфийские игры артисты называют самым сложным состязанием в истории своих выступлений. Этот молодежный конкурс сравнивают с олимпиадой, но только в отрасли культуры и искусства. Поэтому серебряные медали для пензенского коллектива дороже золота.

«Когда нам сказали о победе, мы сразу не поверили. Потом, когда осознали, что это на самом деле, очень были рады. Столько сил было вложено. Мы много репетировали и не зря», – сказала солистка ансамбля «Туесок» Ангелина Итянина.

Ансамбль намерен совершенствовать своё мастерство, чтобы в будущем покорить и конкурс мирового масштаба.