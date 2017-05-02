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Пензенцы вернулись с победой с Дельфийских игр
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У фольклорного ансамбля «Туесок» действительно большой праздник. Артисты вернулись с 16 Дельфийских игр с двумя наградами. Коллектив был удостоен серебряных медалей в номинациях «Ансамблевое пение и соло» и «Народный вокал».
«Мы поехали первый раз, очень переживали, несмотря на то что готовились весь год, подбирали репертуар. Он должен был быть сложным и оригинальным», – отметила руководитель ансамбля «Туесок» Елена Володина.
Дельфийские игры артисты называют самым сложным состязанием в истории своих выступлений. Этот молодежный конкурс сравнивают с олимпиадой, но только в отрасли культуры и искусства. Поэтому серебряные медали для пензенского коллектива дороже золота.
«Когда нам сказали о победе, мы сразу не поверили. Потом, когда осознали, что это на самом деле, очень были рады. Столько сил было вложено. Мы много репетировали и не зря», – сказала солистка ансамбля «Туесок» Ангелина Итянина.
Ансамбль намерен совершенствовать своё мастерство, чтобы в будущем покорить и конкурс мирового масштаба.
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