День огнеборца

Пензенские огнеборцы отметили свой день рождения. В этом году пожарной охране исполнилось 368 лет. Отметить событие бывалые и начинающие пожарники решили в форме соревнования.

«Этот праздник мы традиционно встречаем спортивными состязаниями. Сегодня здесь состоялись соревнования по боевому развертыванию. Это то, чем, к сожалению, занимается каждое подразделение, которое несет службу в Пензе и Пензенской области», - отметил Сергей Козлов, начальник ГУ МЧС России по Пензенской области.

В состязании приняли участие лучшие из лучших – шесть пожарных команд. На первом этапе участникам было необходимо надеть боевую одежду, развернуть рукавную линию от автоцистерны, подать воду и сбить мишень.

«Подразделения, которые участвуют в боевом развертывании удостоены высшей оценки степени готовности. Сегодня каждый хочет показать самый высокий результат», - добавил Сергей Козлов

После проведения соревнований прошло торжественное построение личного состава для награждения. По итогам состязаний лучшей стала пожарная команда из Сердобска.