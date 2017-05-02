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День огнеборца
Сегодня в Пензе
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Пензенские огнеборцы отметили свой день рождения. В этом году пожарной охране исполнилось 368 лет. Отметить событие бывалые и начинающие пожарники решили в форме соревнования.
«Этот праздник мы традиционно встречаем спортивными состязаниями. Сегодня здесь состоялись соревнования по боевому развертыванию. Это то, чем, к сожалению, занимается каждое подразделение, которое несет службу в Пензе и Пензенской области», - отметил Сергей Козлов, начальник ГУ МЧС России по Пензенской области.
В состязании приняли участие лучшие из лучших – шесть пожарных команд. На первом этапе участникам было необходимо надеть боевую одежду, развернуть рукавную линию от автоцистерны, подать воду и сбить мишень.
«Подразделения, которые участвуют в боевом развертывании удостоены высшей оценки степени готовности. Сегодня каждый хочет показать самый высокий результат», - добавил Сергей Козлов
После проведения соревнований прошло торжественное построение личного состава для награждения. По итогам состязаний лучшей стала пожарная команда из Сердобска.
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