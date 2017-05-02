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 Вторник, 02 мая 2017
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ИТОГИ ПЕРВОМАЯ
Сегодня в Пензе
 
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Им отдыхать было некогда. Праздничные дни в календарях полицейских светятся от напряжения. Первомай правоохранители встречали на боевом посту. По данным официальной статистики, в 34-ех населенных пунктах Пензенской области состоялось 58 торжественных событий.

«Приняли участие порядка 16,5 тысяч граждан. Было задействовано сотрудников полиции по обеспечению общественного порядка 447, включая резерв. В том числе привлекались представители общественных объединений числом 177, сотрудников войск национальной гвардии 30, совместно с которыми был реализован весь комплекс», – рассказал заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

Еще около девяти тысяч жителей региона веселились на более неформальных встречах. По словам руководителя полиции общественной безопасности, серьезных происшествий удалось избежать. Благодаря хорошей организации и грамотному распределению обязанностей.

«С 9:00 29 апреля до 9:00 2 мая были усилены следственно-оперативные группы, были назначены ответственными руководители территориальных органов», – уточнили в полиции.

Особый режим несения службы для полицейских сейчас отменен. Но скоро он опять вступит в силу. Всего через несколько дней страна будет праздновать годовщину Победы.

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