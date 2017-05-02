Сквер «Семейный» является одним из любимых мест, где проводят своё свободное время жители микрорайона «ГПЗ-24». Сюда, на традиционный общегородской субботник вышли неравнодушные пензенцы, среди которых были представители всех поколений, чтобы убрать мусор, сухую траву и прошлогоднюю листву в парковой зоне и берёзовой роще. Все, кто пришёл на акцию по благоустройству автоматически становились участниками беспроигрышной лотереи.

«Все люди, которые к нам пришли, чтобы убрать территорию, получают вместе с инструментами (граблями, лопатами, мешками) лотерейный билетик»,- рассказывает Андрей Гришин, Начальник Управления ЖКХ города Пензы.

По лотерейным билетам жители микрорайона приняли участие в розыгрыше многочисленных призов. Среди которых были билеты в зоопарк, в кино, флаеры на кофе, подарочные сертификаты в детские парикмахерские, развлекательные и игровые центры, и многое, многое другое.

«Мы рады принимать участие в этой акции, очень благодарны району за то, что организуется такое мероприятие. С удовольствием с детьми всегда участвуем, потому что именно с детства нужно формировать у детей бережное отношение к природе, к своему району, дому», - отмечает семья Николиных, участники акции «Лотерея благоустройства».

«Мы дружная, активная семья и часто принимаем участие в акциях по благоустройству нашего района. Мы всегда рады приносить пользу нашему району. В акции такого формата мы участвуем впервые, думаем, мы и дальше будем принимать в таких мероприятиях участие с нашими девочками. Дети получили билеты, надеемся выиграть хороший подарок»,- говорит семья Уразгильдеевых, участники акции «Лотерея благоустройства».

«С самого детства мы знали, что такое субботники и как было радостно, когда наведёшь порядок, и видишь, что твоими руками наведена чистота. Сегодня, я смотрю, все поколения собрались – и родители и дети, все обеспечены инвентарем. И все с таким бытовым настроем убираются, для того чтобы в нашем районе было всё прекрасно и чтобы наша Пенза расцветала!», - говорит Лилия Правоторова, участница акции «Лотерея благоустройства».

Для ребятишек в этот день в сквере «Семейный» представители молодежного центра «Орион» организовали на детской площадке игровую программу. А рядом, в берёзовой роще пензенские активисты производили спил сухих деревьев. Кстати, они тут же обрели вторую жизнь — из бревен местные умельцы смастерили песочницу на радость малышам.

«У нас люди в городе неравнодушные, болеющие душой за развитие города. Они хотят видеть город красивым, поэтому с удовольствием принимают в этом участие. Я бы хотел всем выразить огромную благодарность за участие в благоустройстве, за то что наши люди, имея ответственность перед будущими поколениями, имея гордость за свой город, делают всё, чтобы приезжающие к нам выразили желание: «Мы хотим жить как в Пензе», - отметил Виктор Кувайцев, Глава администрации города Пензы.

По итогам общегородского субботника жители собрали больше 100 мешков с мусором и сухой травой, так что грузовая машина была заполнена до отказа. Как и было обещано, ни один участник акции «Лотереи благоустройства» не остался без подарка — больше 120 призов в этот день подарили организаторы активным пензенцам. В завершение мероприятия участники субботника сделали фото на память.