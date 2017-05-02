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 Вторник, 02 мая 2017
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Актуальные вопросы урологии
Сегодня в Пензе
 
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«Актуальные проблемы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья» - под таким названием в Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко прошла Межрегиональная научно-практическая конференция. Специалисты из разных городов страны приехали в Пензу, чтобы обменяться опытом в лечении заболеваний, которыми страдает, увы, большой процент населения.

Главный внештатный уролог Министерства здравоохранения Пензенской области, Михаил Миронов, пояснил: «Заболевания урологического профиля не преобладают, конечно, над сердечно-сосудистыми, онкологическими, заболеваниями органов пищеварения или дыхания... Но они стабильно занимают пятое место, и это значительная доля! Но сегодня есть возможность лечения на таком уровне, при котором качество жизни пациента не отличается от качества жизни здоровых людей».

Пензенским медикам есть чем поделиться с коллегами из других регионов. Наша область — одна из ведущих в России площадок, где удалось добиться высоких результатов в лечении заболеваний урологического профиля.

Врач-уролог Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, Алексей Галкин, отметил: «Урология является одной из самых высокотехнологичных и динамично развивающихся специальностей в медицине! Наш регион — не исключение. С 2008 года, когда при областной больнице открылся уро-андрологический центр, пензенская урология шагнула вперёд. С этого момента внедрено более 70-ти новых методов диагностики и лечения».

В своих докладах участники конференции представили новые отраслевые стандарты оказания медицинской помощи, а также рассказали о современных и инновационных методах терапии и хирургических вмешательств.

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